El tribunal rebutja que els condemnats compleixin la meitat de pena per accedir al tercer grau

El Tribunal Suprem ha rebutjat aplicar als condemnats pel procés independentista a Catalunya l'article 36.2 del Codi Penal, que suposaria que hagin de complir la meitat de la pena imposada per poder accedir al tercer grau, tal com va sol·licitar la Fiscalia durant la seva exposició de conclusions finals en el judici contra els 12 líders independentistes.









Els magistrats expliquen en la seva sentència, que s'ha donat a conèixer aquest dilluns, que l'article 36.2 del Codi Penal no pot ser interpretat com un mecanisme jurídic per evitar anticipadament decisions de la administracions penitenciària que no es considerin acords amb la gravetat de la penal .





Responen a la Fiscalia que el que fa aquest article és atorgar al tribunal sentenciador la facultat d'efectuar un pronòstic de perillositat que preservi els béns jurídics que van ser violentats amb el delicte.





En aquest sentit, recorden que els acusats han estat condemnats, a més d'entre nou i 13 anys de presó, a penes d'inhabilitació absoluta que exclouen el sufragi passiu i la capacitat d'assumir responsabilitats com aquelles que estaven exercint en el moment de delinquir, per el que es descartaria aquest perill.





Així mateix, el tribunal recorda que aquest tipus de decisions tenen la seva llera impugnatiu ordinari i poden ser objecte de revisió.