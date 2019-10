Iglesias destaca que la sentència del procés confirma que no hi va haver violència

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dilluns després de fer-se pública la sentència del procés que queda clar pel consens dels jutges "que no hi va haver violència" i que aquesta condemna culmina un temps que passarà a la història "com a símbol de com no cal abordar els conflictes".









"Queda clar que hi ha consens en el tribunal en què no hi va haver violència, cosa que era evident per a tothom, també per als més grans adversaris de l'independentisme. Però, més enllà dels debats estrictament jurídics, aquesta sentència passarà a la història d'Espanya com a símbol de com no cal abordar els conflictes polítics en democràcia", ha argumentat en una reflexió que ha publicat en el seu perfil de Facebook.





Iglesias afegeix que amb la sentència del Suprem "culmina una etapa crucial d'un camí que mai" es va deure recórrer: "el camí de la judicialització d'un conflicte polític que va haver d'haver gestionat sempre per vies polítiques".





A més, el líder morat, creu que la decisió del Tribunal Suprem no posa fi al problema polític de fons, que segueix aquí, "irresolt i agreujat per les bretxes emocionals producte de la manera equivocada en què s'ha abordat la crisi".