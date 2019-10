L'independentisme es llança al carrer després de conèixer la sentència de l'1-O

L'independentisme ha sortit al carrer a Catalunya després de conèixer la sentència que ha emès el Tribunal Suprem sobre els líders del procés, que els condemna a penes de fins a 13 anys de presó.





Diversos centenars d'estudiants del campus Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han marxat per l'avinguda Diagonal de Barcelona després de concentrar davant del Palau Reial en rebuig a la sentència.





Els manifestants tallen al seu pas el trànsit en els carrils centrals i laterals de l'avinguda així com les vies del tramvia.





El Tsunami Democràtic ha cridat els estudiants universitaris a marxar en diverses columnes fins a plaça Catalunya, on al migdia ja hi havia prop de 25.000 persones.





Des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els estudiants omplen la plaça Cívica a Bellaterra com a resposta a la publicació de la sentència.





Minuts després de conèixer el veredicte del Tribunal Suprem, els universitaris han abandonat l'activitat acadèmica per concentrar-se en aquest punt del campus vallesà, i estan agafant la línia d'FGC per a acudir a plaça Catalunya i unir-se a la resta d'estudiants.













Més d'un centenar de persones es concentren davant el Palau de la Generalitat. Els concentrats, inicialment convocats pel Sindicat d'Estudiants (ES) i Esquerra Revolucionària a les 10.30 hores, s'han situat davant de la Generalitat amb una pancarta que demana una República catalana.





Els manifestants criden consignes com 'Marchena, a la trena', 'Avui la democràcia és als carrers i no al Parlament', 'Els carrers seran sempre nostres', 'Aquesta sentència no ens pararà', 'Llibertat presos polítics' i 'Això, amb Franco, sí que passava'.





També han cantat 'Els Segadors' i han cridat a una vaga general amb una altra pancarta que diu 'Aturem la repressió franquista. Vaga general'.





De fet, el Sindicat d'Estudiants ha convocat un atur estudiantil de 72 hores del dimecres al divendres. Durant la concentració, s'ha vist entrar al Palau de la Generalitat al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, al president del Parlament, Roger Torrent, i a l'expresident de la Generalitat Artur Mas.





Estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) han sortit en columnes des dels campus d'Agrònoms i Cappont per concentrar-se en l'edifici del Rectorat en protesta per la sentència condemnatòria de la Sala del Penal Tribunal Suprem que ha jutjat els líders sobiranistes.









"Si ens vénen a buscar porta a porta respondrem colze a colze" resa la pancarta amb la qual estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Lleida han recorregut les classes per animar a la mobilització.





A l'edifici del Rectorat, a la Plaça Víctor Siurana es troba penjada una bandera estelada de grans dimensions.





Durant les mobilitzacions del matí, no hi ha hagut incidents destacats, més enllà d'algun cas en concret, com el d'alguna persona que ha volgut anar a les manifestacions portant banderes espanyoles.













ACCESSOS TANCATS





Els Mossos d'Esquadra han tancat els accessos al parc de la Ciutadella, on està situat el Parlament.





La policia catalana ha prohibit l'accés al parc i només manté oberta la porta principal del parc a persones degudament acreditades.





TREN





Manifestants convocats pels CDR han tallat les vies del tren al seu pas per Celrà (Girona) durant 40 minuts en protesta per la sentència que condemna als 12 líders del procés sobiranista.





Segons ha informat Renfe, els manifestants han irromput a la via cap a les 10.30 hores i han romàs fins a les 11.10 hores, quan la situació s'ha anat normalitzant. Han resultat afectats per aquest tall les línies R11 i la RG1 de Rodalies, ja que els trens han hagut de romandre aturats en aquest punt.





Unes 6.000 persones s'ha concentrat davant la Delegació de la Generalitat a Girona, al costat de l'alcaldessa Marta Madrenas.





Els assistents porten cassoles, llaunes i material per fer soroll, i xiulen i criden consignes a favor de la llibertat dels presos condemnats.





SALTEN A LA VIA





Posteriorment, centenars de manifestants han interromput la circulació de trens de Rodalies a Girona en saltar a les vies en protesta per la sentència del Tribunal Suprem sobre el 1-O.





Manifestants en protesta per la sentència de l'1-O han tallat cinc carreteres a diferents punts de Catalunya i es produeix una marxa lenta de vehicles a la N-260 entre Navata i Figueres (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) .





Es tracta de la carretera C-66 a la Bisbal de l'Empordà (Girona), la N-II a Mataró (Barcelona), la C-31 i la GI-634 a Verges (Girona) i la C-17 a Vic (Barcelona), així com a la Ronda de Dalt barcelonina.





A la ciutat de Barcelona s'han produït talls en artèries principals com l'avinguda Diagonal, Via Laietana, la Rambla, passeig Lluís Companys i avinguda Paral·lel.





Els CDR han animat a sumar-se a una mobilització permanent, després de la sentència que condemna als líders independentistes, i "a desafiar el règim des de la base, allà on fa més mal".





En un comunicat penjat en les xarxes socials, han afirmat: "Ara és l'hora del poble. Ara és l'hora de la desobediència". "El poble mana i el Govern obeeix, ja està bé d'acatar les lleis, les sentències i la repressió", han dit, assenyalant que és l'hora del poder popular i que només l'autoorganització pot liderar la proposta.





"Fem-nos forts als carrers, en les places, en les assemblees. I obliguem als responsables polítics al fet que ho facin perquè nosaltres desobeirem i no permetrem cap pas enrere des de les nostres institucions", han remarcat.





Han subratllat que la república votada el 1-O és l'únic camí, i han remarcat que "no es pot aguantar més sota el paraigua d'un estat repressor, antidemocràtic i autoritari".





"Ja no podem més: és el moment de poder-lo tot. Ara, sense parar-nos. És el moment de la #revoltapopular", han conclòs.





El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha cridat a marxar des de la seu de l'entitat cap a la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i han avisat tant ell com el president de l'entitat, Jordi Cuixart, en un missatge d'àudio: "La resposta a la sentència només pot ser la reincidència".





Mauri ho ha dit davant prop d'un miler de persones concentrades davant la seu d'Òmnium, al carrer Diputació de Barcelona, després de conèixer-se la sentència dels dirigents independentistes empresonats, que condemna a nou anys de presó a Cuixart per delicte de sedició.





Òmnium ha reunit la seva junta amb els advocats del cas per a analitzar la sentència en la seva seu, davant la qual els concentrats han cridat consignes com a 'Llibertat', 'Independència', 'El tornarem a fer' i 'Tots sabem que són innocents'.





ACM I AMI





L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han demanat suspendre l'activitat institucional dels ajuntaments durant 72 hores.





El president de l'ACM, Lluís Soler, i el de l'AMI, Josep Maria Cervera, han anunciat en roda de premsa les accions que es duran a terme des de l'àmbit municipal com a mostra de rebuig a la sentència condemnatòria contra les presos.





Així, han demanat que durant aquestes pròximes 72 hores es convoqui un ple extraordinari en els consistoris per debatre i aprovar una moció consensuada entre les dues entitats.





També emplacen a tots els alcaldes a participar en un acte convocat pel president de la Generalitat, Quim Torra, el 26 d'octubre al Palau de la Generalitat per mostrar el seu rebuig a la sentència i "reafirmar el compromís dels consistoris catalans amb la democràcia".





Des d'ambdues entitats esperen que la resposta sigui majoritària: "El món municipal sempre ha respost i ara encara més davant una situació tan greu com la que està patint el nostre país en aquests moments", ha assegurat Cervera.





La Plataforma per la Llengua ha rebutjat la sentència i ha considerat que es tracta d'un "escarment" de l'Estat a aquests dirigents.





En un comunicat, l'entitat ha considerat que l'única sentència admissible era l'absolució, i com això no s'ha produït, la plataforma anima a sortir al carrer "de manera cívica i pacífica".





La plataforma ha animat a sumar-se a les mobilitzacions que es convocaran en les pròximes hores per exigir la llibertat dels condemnats: "No ens cansarem de demanar la llibertat dels condemnats".