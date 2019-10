Torra veu "un acte de venjança" en la sentència del procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat la sentència contra els impulsors de l'1-O, en el seu nom i del Govern, l'ha titllat d'injusta i antidemocràtica, ha dit que forma part d'"un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i l'independentisme "i ha exigit l'amnistia.





Ho ha dit en una declaració institucional en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat després de conèixer la sentència als impulsors de l'1-O que els condemna a penes de 9 a 13 anys de presó.

"Catalunya viu una hora greu. Acabem de conèixer la sentència del Tribunal Suprem espanyol contra 12 persones honorables, demòcrates i pacífiques", ha començat, recordant a cada un dels condemnats i les seves penes.





Assegura que tots van actuar en un sentit democràtic i absolutament pacífic, i que condemnar-les és "un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana", perquè són líders socials o representants públics que van presentar un programa votat en unes eleccions.









"Van complir allò que molts ciutadans volen: la petició d'independència com a exercici democràtic amb el suport d'una majoria parlamentària. Van treballar fins a l'últim minut per fer-ho de forma acordada amb l'Estat i alguns ja han rebut un càstig injust de dos anys de presó preventiva ", de manera que el Govern rebutja la sentència.





Per Torra, la reivindicació nacional de Catalunya és un fet permanent al llarg de la seva història però "mai ha tingut una resposta positiva de l'Estat espanyol" tot i el dret internacional, pactes i convencions en defensa dels drets humans, civils i polítics, inclòs el dret a l'autodeterminació.





Ha acusat l'Estat d'anar portant a terme un procés de recentralització que, segons ell, ha anat dissolent l'Estat de les autonomies; tot això, acompanyat d'"una accelerada involució democràtica i repressiva que ha afectat centenars de catalans".





A més, ha insistit que un referèndum no és un delicte i que no està contemplat en el Codi Penal, i ha reiterat que l'autodeterminació és "un dret de les nacions reconegut en tractats internacionals subscrits pel Regne d'Espanya".





El president de la Generalitat ha assegurat que en el judici "s'han inventat fets i s'ha construït un relat fals per poder cometre un acte de venjança i no de justícia".





"Estem davant d'un Estat incapaç d'assumir tota la democràcia que un Estat modern ha de saber assumir, basant la convivència en la voluntat popular, primera institució republicana que ha de ser el fonament sobre la qual es constitueixen els Estats moderns", ha defensat.





Ha criticat l'actuació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat durant l'1-O de 2017, "un atac injustificat i res humanitari", i ha afegit que s'han vulnerat tant els drets dels condemnats com el de la societat catalana que representen.





"La democràcia consisteix a defensar aquests drets i no violentar-a favor d'una persecució ideològica i política, més pròpia de règims autoritaris caducs", ha conclòs.





Torra ha canviat al castellà -després ha fet la mateixa declaració en anglès- per exigir "la fi de la repressió i la llibertat dels presos i preses polítiques, exiliats i exiliades, inclosa l'amnistia com a punt final per a totes les persones represaliades".





"El camí de la resolució dels conflictes és la paraula, el vot i la llibertat. L'amenaça, la presó i el càstig no són la solució de res. L'ús de Codi Penal contra la voluntat popular és una herència de la dictadura, no un tret propi de la democràcia", ha retret.





"Reiterem el nostre compromís manifestat el passat 1-O, aquí, al Pati del Tarongers, d'avançar cap al camí de la república catalana sense excuses. La repressió no guanyarà mai la partida al diàleg, a la democràcia i a l'autodeterminació", ha tancat.





"Prenem el compromís de no defallir mai en la voluntat de retornar-la llibertat. Així mateix, volem transmetre l'agraïment per la seva generositat i responsabilitat assumides. El seu sacrifici no serà en va. Serà llavor de lliberta i de justícia", ha assegurat.





CARTES Al REI I A SÁNCHEZ





Posteriorment, el president de la Generalitat ha remès sengles cartes al Rei i al president del Govern, Pedro Sánchez, en les quals urgeix a una reunió, assegura que les condemnes per l'1-O són injustes i defensa que la sentència hauria de dictar-se contra qui va ordenar les càrregues aquell dia.





"Avui qui hauria de rebre sentència són els agressors d'aquella jornada. Qui hauria de ser condemnat és qui va ordenar l'agressió indiscriminada a ciutadans de pau que no cometien cap delicte amb una papereta de votació a les seves mans", exposa en les cartes.





El president recorda que els condemnats a penes de 9 i 13 anys de presó han passat per dos anys d'una "vergonyosa i cruel presó provisional, per haver defensat el vot i el dret a decidir el futur de tot un poble".





ADA COLAU





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dilluns que s'explori la via "més ràpida i efectiva" per a aconseguir la llibertat dels polítics condemnats en el Tribunal Suprem pel 1-O.





"Demano que no es tanquin sortides al conflicte per càlculs electorals", ha reclamat en una declaració institucional que ha llegit en català i castellà des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.





Ha marcat tres objectius: "Llibertat, diàleg i sortida democràtica al conflicte", i ha demanat a tots els partits treballar des de la responsabilitat institucional i no des de la confrontació.