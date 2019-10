Activat l'equip de Mossos, Policia i Guàrdia Civil davant l'ocupació de l'aeroport del Prat

La sala de coordinació CECOR ha activat aquest dilluns els efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil que es trobaven des de les últimes hores a l'aeroport del Prat per avaluar i, arribat el cas, impedir que Tsunami Democràtic aconsegueixi accedir a aquestes instal·lacions de titularitat estatal, mentre que Renfe ha suspès els trens a l'aeroport temporalment.





Tsunami Democràtic ha expedit centenars de bitllets d'avió per poder accedir al Prat de Barcelona, on ha cridat els seus seguidors a paralitzar l'activitat de la infraestructura aèria, segons han informat a través de Telegram. Els Mossos van suspendre poc després el servei ferroviari amb destinació a l'aeroport, on s'han produït embussos.









Aquesta plataforma té més de 150.000 seguidors en aquesta xarxa social, des d'on ha demanat que s'acudeixi a aquesta infraestructura amb qualsevol mitjà de transport: cotxe, aerobus, tren, metro, moto i taxi. La crida s'ha realitzat poc després de conèixer-se la sentència en la qual el Tribunal Suprem condemna els líders del procés per delictes de sedició i malversació.





Centenars de persones, algunes amb maletes, es dirigeixen caminant i corrent per la carretera a la Terminal 1 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.





Els accessos per carretera estan col·lapsats des de les 14 hores, després que Tsunami Democràtic hagi cridat els seus seguidors a paralitzar l'activitat de la infraestructura.





El servei de la L9 del Metro cap a l'Aeroport de Barcelona-El Prat ha quedat restablert sobre les 14.40 hores després d'haver estat tallat durant uns 20 minuts per la mobilització convocada per a protestar contra la sentència dels dirigents independentistes empresonats.





També ha quedat normalitzat el servei de Rodalies Renfe, els trens del qual entre Sant Celoni (Barcelona) i l'Aeroport han estat circulant només entre Sant Celoni i Montcada i Reixac durant uns 30 minuts.





L'Aeroport de Barcelona és una de les infraestructures que ha estat reforçada policialment i s'estan fent controls en els seus accessos, segons confirmen fonts al corrent del dispositiu de seguretat, compost per comandaments dels tres cossos policials en una sala instal·lada en dependències de la Generalitat. La Delegació del Govern també ha creat una taula de seguiment amb l'assistència d'alts càrrecs del Ministeri de l'Interior.





MANIOBRES DE DISTRACCIÓ





Aquesta fonts manegen diferents escenaris, incloent possibles maniobres de distracció per les quals Tsunami Democràtic, de la mà d'altres plataformes com els CDR, faci veure que el seu objectiu és paralitzar el Prat quan, en realitat, en secret busquen col·lapsar altres infraestructures com carreteres o protestar en edificis públics.





Des del Ministeri de l'Interior s'ha disposat un reforç d'agents d'antiavalots de Policia i Guàrdia Civil que, segons fonts policials, supera el miler d'efectius. Se sumen als agents ja destinats en plantilla a Catalunya i als integrants de les unitats ARRO i BRIMO dels Mossos, que són els que conformen la "primera línia" d'actuació.





OCUPEN LES VIES DE L'AVE





Un grup de manifestants ha ocupat després de les 14 hores les vies del tren d'alta velocitat al sud de Girona.





Una altra multitud s'ha concentrat davant l'estació de trens d'alta velocitat, on els Mossos d'Esquadra han fet un cordó policial per a impedir el pas als manifestants, que també han interromput la circulació en l'estació de Rodalies.





La mobilització a Girona ha començat aquest dilluns al matí davant la Delegació de la Generalitat, després s'ha desplaçat a la plaça de l'Ajuntament -on s'han arribat a congregar 8.000 persones, segons fonts municipals- i des d'allí s'ha dirigit a l'estació.





A les 14 hores, la presència de persones en la zona de vies de l'AVE ha obligat a interrompre la circulació del servei entre Barcelona i Figueres, ha informat Renfe en un comunicat.





Des de les 12.45 hores, la presència de persones en la zona de vies d'ample convencional a Girona interromp el servei de les línies de Rodalies de Catalunya R11 i RG1.





A petició dels Mossos d'Esquadra s'ha suspès el servei de trens en l'Aeroport, i d'aquesta forma els trens de línies R2 nord realitzen el recorregut entre Sant Celoni i Montcada i Reixac (Barcelona).