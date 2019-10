Generar esperança

La reducció dels recursos humans des de la crisi de l'última dècada està tenint efectes molt nocius sobre la qualitat de l'atenció i sobre els professionals. La fatiga d'aquests i el seu freqüent desànim té a veure molt amb els sobreesforços que han de fer per afrontar l'increment de necessitats i demandes amb recursos que són clarament insuficients.





L'increment de les dificultats en les persones i que afecten la seva salut i a la qualitat de vida no poden desvincular-se de les molt altes situacions adverses que es produeixen. L'increment del patiment psíquic, les freqüents condicions gairebé infrahumanes en els treballs, l'augment dels desnonaments, la disminució de les rendes o la quasi inexistència d'aquestes que a moltes persones els fan dependre dels minvats recursos assistencials públics o privats; l'absurd augment de persones sense llar que viuen al carrer exposats als perills de la intolerància, un 75% a Barcelona en els últims deu anys segons dades d'Arrels; les serioses incerteses de la política i dels polítics als què cada vegada més se'ls percep allunyats de la ciutadania i distrets en la gestió de no se sap ben bé què ideals greument i dolorosament enfrontats, etc. I avui, amb el dolor afegit d'unes decisions judicials que sembren dolor en uns i gairebé venjança en d'altres.





En aquestes condicions costa molt pensar en una organització coherent de les activitats professionals. El temps que ve, el fred i l'increment de la intempèrie afectaran també a les famílies i als professionals.





L'any passat per aquestes dates vaig tenir un refredat d'aquests que tants comencen a tenir en aquests dies. Feia dos dies que parlava sense que amb prou feines es m'entengués tot i l'esforç que posava en això. Vaig recórrer als remeis casolans i a les orientacions mèdiques que en altres ocasions havia rebut: llet amb mel, ibuprofèn i algunes pastilles de xuclar que em van recordar a la farmàcia. Dilluns a la tarda, tot i sentir certa millora, decideixo consultar. Estan tancant el CAP i em deriven al CUEP situat al mateix edifici. M'atén una recepcionista. Espero. Em diuen de Triatge, així es diu el servei on una infermera em fa preguntes genèriques. Diverses vegades em pregunta si he tingut febre. No, li dic. Poseu-vos el termòmetre, em diu i després de no més de quinze segons em diu que m'ho tregui. 35,4. Ha tingut febre? Ai, no, ja li ho he preguntat (almenys tres vegades), em diu. La pressió bé, etc.





Espero a la sala. Després de dues hores i mitja. Pregunto quantes persones hi ha per davant meu. Quatre, em diu. Quatre encara ?! Exclamo. Per quant de temps? No puc dir-li, depèn, només tenim un metge. M'aconsella consultar demà a primera hora al Cap. Li faig cas. Arribo a l'ambulatori a les 8.40. Li atendrà una infermera, em diu el recepcionista. Em sembla bé encara que intueixo que serà com ahir. Han de ser els nous protocols, em dic. Espero en els bancs de la consulta a la qual m'han derivat. Passa una hora. Són les 9.40. Pregunto quina previsió hi ha. Té hora a les deu, em diu. No ho sabia, li dic. Si no està la senyora Maria entrara vostè. Senyora Maria? , Pregunta. Ningú respon. No està, ha tingut sort. Entre. Em pregunta el mateix que la infermera del dia anterior i em fa les mateixes proves. De la meva entrevista d'ahir no va quedar cap registre. De nou obro la boca, em mira les orelles, em pren el pols, em posa el termòmetre i mesura els nivells de saturació d'oxigen. Tot bé. Crida a recepció per dir-los que quan arribi un pacient li diguin l'hora en què va a ser atès perquè no li passi el que a mi que no sabia quan m'atendrien. Adéu maca, es diuen pel telèfon interior i sense dir res se'n va per la porta esquerra que hi ha al despatx. Em quedo sol i sense saber què espero. Al cap de poc, per la porta de la dreta i sense previ avís entra una jove. On és Maria?, pregunta. No ho sé, responc. Al cap de poc ve la infermera que s'havia anat sense previ avís i minuts després arriba algú a qui presenta com la doctora. Igual d'amable que l'anterior. La infermera li explica el que li he explicat, la mèdica em pregunta el mateix que em va preguntar aquella ja les dues els explico el mateix. La metge em realitza una exploració idèntica a les dues infermeres anteriors i afegeix el diagnòstic: tot bé, excés de moc, a prendre molta aigua, pastilles a deixatar a la boca, caramels i repòs de veu. Quatre hores en total i tres professionals cap dels quals ha afegit res a la intervenció de l'altre. I, ho dic convençut, tots ells fent tot el bé que creuen poder fer.





Quan em vaig sento que alguna cosa no està anant bé. O millor que alguna cosa va malament en les nostres institucions i organitzacions. Recordo que "Alguna cosa va malament" és el títol d'un llibre de Tony Judt. Titula la introducció com "Guia per a perplexos", el mateix títol de l'impressionant tractat de Maimònides. Comença dient "hi ha alguna cosa profundament erroni en la forma en què vivim avui". Hi ha alguna cosa profundament inadequat en la forma en què les nostres organitzacions estan fent front a l'atenció a les persones i en la cura als professionals que han de dur-les a terme. Tinc el convenciment que les institucions s'estan tornant contraproductives i que a aquest pas generaran més malestar que solucions. La història que acabo d'explicar no és molt diferent de les històries que pot comptar qualsevol usuari dels diferents serveis de l'anomenat Estat del Benestar, cada vegada més llunyà. Entrevistes reiterades i acumulació d'informacions que no porten a res; obertures d'expedients de riscos que no van acompanyades de mesures de suport per a disminuir-; estudis de detecció de necessitats per a la solució calen canvis d'estructures nocives més que increment de professionals; augment de protocols que semblen voler assegurar les certeses d'una intervenció però que el que aconsegueixen és l'encotillament dels professionals en pràctiques rutinàries i la confecció d'informes amb escàs sentit; i en general una fugida de les pràctiques professionals de proximitat que acompanyin els subjectes en la cada vegada més alta indefensió no per "empoderar" sinó per reconèixer el seu poder i estimular el seu exercici.





Fa uns mesos em van proposar participar en un simposi sobre "Clíniques" en el marc d'un Congrés de Salut Mental amb el títol genèric de "Fronteres". Em proposaven parlar de "L'organització complexa". Vaig acceptar i vaig suggerir un altre títol: "Fronteres, nòmades i nàufrags: el laberint institucional". Sembla que estem tots ficats en un laberint i que el temps i les maneres en què vivim estan mostrant el decaïment de la idea de solidaritat col·lectiva necessària per fer front a tantes fragilitats. I que les institucions estan fallant en la creació de maneres de fer que disminueixin les ansietats que comporta el viure i que, seguint el pensament freudià, són la raó per la qual van ser creades.





El tema és que la institució no és una instància externa a cada un dels subjectes; que la institució som tots i que, per això, estem obligats a posar de la nostra part tot allò que permeti generar esperances i reforçar l'ingredient utòpic sense la qual cosa és molt difícil afrontar els tan complexos avatars del viure.