Plácido Domingo rep una ovació en el seu retorn a l'escena europea

El tenor espanyol Plácido Domingo ha estat acomiadat amb una ovació de diversos minuts a l'Òpera de Zuric després de formar part de l'elenc de 'Nabucco', de Giuseppe Verdi, en què ha estat la seva primera actuació a Europa després d'haver renunciat a actuar a al Metropolitan Òpera de Nova York (Met Opera) i d'haver dimitit com a director general de l'Òpera dels Àngels.





En concloure l'actuació, Domingo va sortir en solitari a saludar el públic, amb la major part de l'elenc darrere d'ell, tal com s'observa en vídeos difosos pels assistents en xarxes socials. Durant l'ovació i els aplaudiments s'arriben a escoltar diversos 'braus' i el tenor espanyol es mostra satisfet, fent reverències tant al públic com a la resta del repartiment.

MÉS INFORMACIÓ Plácido Domingo dimiteix com a director de l'Òpera de Los Ángeles





Una portaveu de l'òpera suïssa va assenyalar recentment que el teatre mantenia en cartell l'actuació del tenor perquè, encara que es pren l'assumpte "molt seriosament", respecta la "presumpció d'innocència".









L'Òpera de Zurich argumenta que no ha rebut "cap informe negatiu", ja sigui dels "confidents" interns o de la "unitat d'especialistes externs per assetjament i fustigació", i que el cantant "no ha estat condemnat per cap tribunal", alhora que destaca que "les diverses investigacions formals encara estan en curs i encara no han produït cap resultat".





D'aquesta manera, el teatre suís ha mantingut la seva postura respecte al tenor espanyol, després que Domingo dimitís com a director general de l'Òpera de Los Ángeles el passat 2 d'octubre, i que renunciés a tornar a actuar a l'Òpera de Nova York (Met Opera), tal com va anunciar a finals de setembre.





Per la seva banda, també el Palau dels Arts de València va confirmar que manté en cartell l'actuació de Plácido Domingo al desembre, en al·lusió a la presumpció d'innocència del tenor, que, tal com va assenyalar recentment en roda de premsa el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, és "un principi constitucional al que tenen dret tots els ciutadans".