Les pensions pugen un 0,9 per cent el 2020

El Govern ha enviat a la Comissió Europea el Pla Pressupostari 2020, amb un nou quadre macroeconòmic en què rebaixa una dècima les seves previsions de creixement del PIB per a aquest any i el pròxim, fins situar-les en el 2,1% i el 1,8 %, respectivament, i recull un augment de les pensions del 0,9 per cent per a 2020.













Segons han explicat els ministeris d'Economia i Hisenda, aquesta modificació s'ha de "gairebé íntegrament" a la revisió estadística de la Comptabilitat Nacional Anual realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha suposat una rebaixa del creixement del PIB en el període 2016-2018.









Tot i la rebaixa de les seves previsions sobre el creixement econòmic, l'Executiu ha millorat dues dècimes les seves estimacions sobre el creixement de l'ocupació a temps complet: el 2019 creixerà un 2,3%, enfront del 2,1% anterior, i el 2020 augmentarà un 2%, en contrast amb el 1,8% estimat inicialment. Les que no canvien són les taxes atur previstes per a aquest any (13,8%) i el proper (12,3%).





El Govern central ha subratllat que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha avalat aquestes previsions de l'escenari macroeconòmic.





Els ministeris d'Economia i Hisenda han ressaltat en un comunicat conjunt que el nou quadre macroeconòmic "plasma la solidesa de l'economia espanyola". "Tot i l'alentiment provocada per factors externs i la incertesa de caràcter internacional, Espanya continua creixent per sobre de la mitjana de la zona euro i a més ho fa de forma més sanejada en continuar amb la reducció del dèficit públic i del deute públic ", afirma.





Pel que fa a la composició del creixement, el Govern estatal calcula que la demanda interna aportarà al PIB 1,5 punts el 2019 i 1,6 punts el 2020, mentre que la demanda externa millorarà la seva contribució a 0,6 punts aquest any ja 0, 2 punts el proper.





PUGEN LES PENSIONS I EL SOU DELS FUNCIONARIS





El Pla Pressupostari contempla un escenari inercial, que no inclou mesures d'ingressos addicionals, i recull una revaloració de les pensions del 0,9% per al 2020 "amb l'objectiu de mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes".









Així mateix, el Pla inclou l'increment salarial del 2% per als empleats públics pactat amb els sindicats per al 2020. En concret, el que es va acordar va ser una pujada fixa del sou dels funcionaris del 2%, més un variable vinculat al creixement del PIB .