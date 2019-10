Naturgy i Sonatrach compren a Mubadala la seva participació a Medgaz

Naturgy i Sonatrach han arribat a un acord amb Mubadala per a l'adquisició del 42,09% de la participació que posseeix a Medgaz per uns 548 milions d'euros, en una transacció que valora el 100% del gasoducte en 1.300 milions d'euros, segons ha informat la companyia presidida per Francisco Reynés.









Després del tancament de l'operació, Medgaz passarà a ser propietat exclusiva de Sonatrach (amb una participació del 51%) i Naturgy (amb el 49% restant), ja que tots dos tenien un dret de tempteig sobre qualsevol operació corporativa sobre la infraestructura, i hi haurà un acord d'accionistes que els atorga el control conjunt del gasoducte.





L'operació permetrà a Naturgy transformar la seva participació actual del 14,95% al Medgaz, passant de ser una inversió financera amb drets de govern molt limitats a una participació estratègica que permetrà el control conjunt de la companyia juntament amb Sonatrach.





En concret, l'energètica adquirirà el 34,05% de Medgaz per 445 milions d'euros a través d'un vehicle (SPV), que pot donar entrada a un soci financer, reduint així la contribució de capital de Naturgy.





L'SPV es finançarà amb un préstec sense recurs de 260 milions d'euros per a optimitzar la seva estructura de capital.





La transacció valora el 100% del capital de Medgaz en 1.300 milions d'euros amb un 'enterprise value' d'aproximadament 1.900 milions d'euros, equivalent a 6,9 vegades el resultat brut d'explotació (Ebitda) esperat el 2021, que inclou el programa d'expansió aprovat de 2 bcm (milers de milions de metres cúbics) anuals del gasoducte actual, que augmentarà la capacitat en un 25% fins als 10 bcm de volum i estarà operatiu el 2021 amb una inversió de 67 milions d'euros.





Així mateix, l'energètica ha destacat que s'espera que Medgaz distribueixi dividends per sobre dels 130 milions d'euros anuals a partir de 2021.





El 2017, Medgaz va obtenir un benefici de 78.330.000 d'euros, un 3% més que en l'exercici anterior, guany que es va dedicar íntegrament al repartiment de dividends entre els llavors tres socis de la infraestructura.





"En el seu conjunt és una operació molt atractiva per Naturgy, tant per tractar-se d'un actiu d'infraestructures estratègic, on incrementem la nostra posició de control notablement, com pels termes financers assolits en l'acord, que suposen un preu atractiu per a uns dividends estables i predictibles a llarg termini que compleixen amb els nostres criteris de generació de valor per a l'accionista", ha assenyalat el president de Naturgy, Francisco Reynés.