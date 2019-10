Sánchez i Casado defensen la llei de Seguretat Nacional a Catalunya si segueixen els aldarulls

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, consideren necessari aplicar el protocol de la llei de Seguretat Nacional a Catalunya si continuen els aldarulls a Catalunya, si bé de moment descarten l'activació de l'article 155 .









Així ho van concloure dilluns en sentir el president de la Generalitat, Quim Torra, després de conèixer-se la sentència condemnatòria dels líders del procés independentista.





Torra no va fer una crida a la desobediència, per la qual cosa des de PSOE i PP creuen que no es donen les condicions per aplicar el 155, ja que el discurs del polític català no va fregar la il·legalitat.





Sí consideren que després dels aldarulls a Catalunya, sobretot l'intent d'ocupació de l'aeroport del Prat, fa necessari aplicar el protocol de la llei de Seguretat Nacional.





Durant tota la jornada hi va haver talls de carretera, interrupcions en el servei de metro i trens i mobilitzacions per les places catalanes.





La llei de Seguretat Nacional suposa la coordinació de mitjans públics en una sola autoritat, i el Govern central podria posar-se al comandament de la coordinació dels Mossos d'Esquadra.