Àngels Ribé, Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2019

El jurat del Premi Nacional d'Arts Plàstiques corresponent a 2019 ha proposat, per unanimitat, la concessió d'aquest guardó a l'artista Àngels Ribé. El guardó, concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 30.000 euros.





El jurat ha indicat en la decisió respecte a l'obra de Ribé que "el seu cos és el principal articulador d'accions extremadament meditades en què els elements i processos de la natura adquireixen un paper central". "La seva obra és un referent per a les generacions d'artistes posteriors", ha afegit.





També ha motivat la seva proposta "per la seva trajectòria centrada en l'experimentació, pionera de les pràctiques conceptuals dels anys setanta". "Va realitzar accions, instal·lacions i performances en el context internacional de l'art, amb la reivindicació de gènere i la reflexió sobre l'espai. A partir dels anys vuitanta, investiga des de la pintura i les obres escultòriques amb neó i llum", ha apuntat.









Àngels Ribé (Barcelona, 1943), considerada una artista conceptual, va iniciar la seva producció a la fi dels anys seixanta amb accions, instal·lacions i performances amb la llum i l'ombra, el cos i l'espai com a protagonistes.





Entre 1966 i 1969 va viure a París, on va estudiar sociologia i ceràmica i va exercir d'ajudant de Piotr Kowalski i, el 1972, es va instal·lar a Chicago i Nova York, on va exposar amb artistes com Vito Acconci, Laurie Anderson, John Baldessari, Hans Haacke, Gordon Matta-Clark, Martha Wilson i Hanna Wilke, entre d'altres.





En els anys vuitanta, va tornar a Barcelona, on es va dedicar fonamentalment a la pintura i, ja en els anys noranta, a realitzar obres escultòriques amb neó i llum sense oblidar mai el component volumètric.





Al costat de artistes com Eugènia Balcells, Eulàlia Grau, Sílvia Gubern, Fina Miralles o Olga Pijoan, el seu treball artístic va tenir molt present la lluita de gènere dels anys setanta, quan el treball creatiu de les dones era encara poc visible. Durant un temps va signar com 'A. Ribé 'per evitar tot judici a priori sobre la seva identitat de gènere.





Les accions d'Àngels Ribé utilitzaven el propi cos i l'espai com a elements de recerca i experimentació. Gravava fenòmens naturals provocant un xoc entre natura i acció humana. A partir d'aquí, el seu treball va mostrar un marcat interès pels comportaments mentals i els mecanismes de la percepció.





EXPOSICIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES





L'obra d'Àngels Ribé s'ha exposat en diferents centres i institucions. Entre d'altres, al Centre Artistique de Verderonne de París (1969) on va produir l'obra 'Laberint, en 3 Mercer St. Gallery de Nova York amb l'obra 'Two Main Subjective Points on an Objective Trajectory'(1975) i en altres espais alternatius d'aquesta ciutat, com 112 Greene Street amb l'obra 'Work is the Effort Against Resistance' (1976).





També s'ha pogut veure la seva obra a la Fundació Joan Miró de Barcelona, a la Space Gallery de Nova York, al Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona i a la Fundació Vila Casas de Barcelona.





Ha participat en exposicions col·lectives al Museum of Contemporary Art de Chicago (1975), el Museu d'Art Contemporânea da Universidade da Sâo Paulo (1977), el Centre Cultural de la Vila de Madrid (1983), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1994), el Museu Nacional Reina Sofia de Madrid (1994 i 2005), al MACBA de Barcelona (1998, 1999 i 2005), el Salvador Dalí Museum de Sant Petesburg a Florida (2005), el Museo Esteban Vicente de Segovia (2006 ) i la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence (2007), entre d'altres.





El 2011, el MACBA li va dedicar la retrospectiva 'En el laberint. Àngels Ribé 1969-1984'. Posteriorment, ha realitzat exposicions individuals a 2014 'Backlit', Galeria Palmadotze, Vilafranca del Penedès, Barcelona; en 2018 'Mon corps, mon esprit', Galeria Anna Mas Projects, L'Hospitalet i el 2019 'Sota l'Ossa Major', Tecla Sala, l'Hospitalet de Llobregat.





Pel que fa a exposicions col·lectives, ha participat en 2011 'De la revuelta a la posmodernidad' (1962-1982), Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, Madrid o 'La persistencia de la geometría', MACBA - Fundació la Caixa, Barcelona, entre d'altres.





JURAT





El jurat ha estat presidit per Román Fernández-Baca Casares, director general de Belles Arts i ha actuat com a vicepresidenta Begoña Torres González, subdirectora general de Promoció de les Belles Arts.





A més ha estat format pels següents vocals: Ángel Bados Iparaguirre, Premi Nacional d'Arts Plàstiques 2018; José Miguel García Cortés, director gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM); Rosa Ferré Vázquez, directora de Matadero Madrid; Marta González Orbegozo, comissària independent; Isabel Durán Puertas, presidenta de l'Institut d'Art Contemporani (IAC); Tonia Fernández Trujillo, secretària general de Dones en les Arts Visuals (MAV) i Alicia Chillida, historiadora d'art i comissària independent.