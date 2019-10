Jueus espanyols acusen la Fundació Thyssen de voler comprar un Pissarro espoliat pels nazis

La Comunitat Jueva de Madrid i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya han afirmat davant la justícia dels Estats Units que la Fundació Thyssen es va arriscar a comprar un Pissarro robat que suposadament havia estat espoliat pels nazis, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat B. Cremades & Associats, despatx que representa les dues associacions en aquesta causa.









En concret, les dues associacions han presentat arguments en suport del recurs d'apel·lació que la família Cassirer va interposar el passat 7 d'octubre davant el jutge Federal per al Districte Central de Califòrnia, després de la decisió del passat mes d'abril que va concloure que la Fundació Col·lecció Thyssen -Bornemisza és la legítima propietària del quadre 'Rue Saint Honoré, efecte de pluja', de Camille Pissarro, segons han assenyalat fonts del despatx.





Tal com afirmen, si bé el jutge va reconèixer "senyals d'alarma" que podrien haver portat a pensar que l'Pissarro era robat, i que van ser "suficients" per concloure que el Baró Thyssen-Bornemisza no va adquirir de "bona fe" l'obra el 1976, el jutge va considerar en la seva sentència que aquelles circumstàncies no eren "prou rellevants" per alertar la Fundació quan va adquirir l'obra el 1993.





Segons assenyala el despatx, la Fundació "deliberadament va refusar a analitzar la procedència del quadre més enllà de l'any 1980" i va assumir que "qualsevol irregularitat" en l'adquisició per part del Baró hauria estat convalidada per prescripció adquisitiva.





Les associacions de jueus espanyols sostenen que la sentència del jutge de districte "incorre en una manifesta incoherència lògica", ja que deixa "patent" que la Fundació va acceptar de manera intencionada "córrer el risc que el quadre fos robat".





A més, confien a demostrar que la Fundació Thyssen està "incomplint les seves obligacions legals", en negar-se a tornar el quadre a la família, en virtut dels Principis de Washington i de la Declaració de Terezin, de la qual Espanya és signant.





Després del recurs presentat per la família Cassirer el passat 7 d'octubre, ara la Fundació Thyssen-Bornemisza té de termini fins al 6 de novembre per presentar les seves al·legacions, tal com han assenyalat des del despatx.