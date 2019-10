Lleida torna a ser capital del fado per vuitè any consecutiu

La 8a edició del Festival Internacional de Fado de Lleida que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà i l'Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona, i sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, tindrà lloc per vuitè any consecutiu a Lleida, i per segona vegada també a Barcelona, de l'11 al 26 d'octubre amb tres concerts al Cafè del Teatre de Lleida, un concert a la sala Harlem Jazz Club de Barcelona, i activitats culturals paral·leles que tindran lloc a l'IES Màrius Torres de Lleida i a la cuina del Supermercat Sunka de Plusfresc.





Enguany l'InterFado, comptarà amb les actuacions de formacions musicals amb una consolidada trajectòria musical dins del fado, vingudes des de d'Holanda, Galícia, Polònia, Portugal i Catalunya.





Inauguració del Festival a Barcelona





L'InterFado consolida la seva presència a Barcelona, i ofereix una proposta per segona vegada a la sala Harlem Jazz Club. En aquesta ocasió serà la formació 3 No Fado, amb músics de Varsòvia, Amsterdam i Barcelona, l'encarregada d'obrir el festival el divendres 18 d'octubre a les 20.00 h.





Concerts al Cafè del Teatre de Lleida





L’eix central del festival seran els concerts al Cafè del Teatre, que s'iniciaran el dissabte 19 d'octubre amb la formació 3 No Fado. El divendres 25 d'octubre, la cantant Cristina Madeira, vinguda des de Lisboa, ens oferirà una proposta de fado més clàssic i tradicional.





L'últim concert al Cafè del Teatre tindrà lloc el dissabte 26 d'octubre, amb la formació galega Lusdosul, amb una innovadora interpretació del 'fado' amb textures més pròpies del post-rock o la música electrònica. Tots els concerts començaran a les 22.30 h, tot i que les portes del Cafè del Teatre s'obriran a partir de les 21.00 h per tal de poder degustar productes portuguesos.









Activitats culturals paral·leles





Pel que fa a les activitats paral·leles, destaca com a novetat la realització d'un Taller de collage en clau de fado amb alumnes de l'assignatura de disseny del batxillerat artístic de l'IES Màrius Torres, dirigit per l'artista lleidatana Laura Justribó i que es visualitzarà en una exposició al vestíbul de l'Espai Orfeó i al Cafè del Teatre de l'11 al 31 d'octubre. Aquesta activitat s'emmarca dins de la voluntat del festival d'arribar a nous públics, i específicament al públic més jove.





Una altra activitat paral·lela és la Jam Session dedicada al Fado a l'Espai Orfeó (dins del cicle Espai Jazz), el divendres 11 d'octubre, a les 21h, que comptarà amb músics de primer nivell com Xavier Monge, Jordi Rexach i Genís Bagés, i la col·laboració especial de Carolina Blàvia.





La gastronomia serà l'altra gran protagonista de les activitats, amb un Curs de cuina portuguesa que tindrà lloc el dimecres 23 d'octubre a les 19h al Supermercat Sunka de Plusfresc.





I un any més comptarem amb la mostra gastronòmica abans i durant els concerts del 19, 25 i 26 d'octubre al Cafè del Teatre de Lleida, on podrem gaudir del menjar portuguès més autèntic a càrrec del xef Mateu Blanch del Restaurant Caravista.





Suports i col·laboracions que fan possible el festival





L'InterFado compta amb la col·laboració de Camões - Instituto da Cooperação e da Língua i de la Mostra Portuguesa.





Té el suport de la Diputació de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Obra Social 'La Caixa', Plusfresc, Catalana Occident, Electrica Serosense i Sistemas Digitales Ricoh.





I la col·laboració del Cafè del Teatre, el Centre d'Art La Panera, el Restaurant Caravista i la sala Harlem Jazz Club.