Espanya es classifica per a l'Eurocopa en el temps de descompte

La selecció espanyola de futbol va certificar aquest dimarts el bitllet que el portarà a l'Eurocopa de l'estiu que després d'empatar amb Suècia (1-1) en l'últim sospir del partit gràcies a un gol de Rodrigo Moreno que permet a Espanya continuar amb la seva fiabilitat en les fases finals del Campionat d'Europa.





La banqueta espanyol esbufegava cop i un altre assumint que la classificació encara havia d'esperar. No havien de posar-se nerviosos -queden Malta i Romania a casa- però Rodrigo va evitar qualsevol indici de dubte en la minigira nòrdica que ha acabat per confirmar el que era pràcticament un fet abans del seu començament.









FOTO: @SeFutbol.





Espanya no va ser pitjor que Suècia i de fet va començar i va acabar el partit superant al seu rival, però un gol dels locals als 50 minuts va condicionar tota la segona meitat. El veterà Marcus Berg va marcar de cap en l'única acció on De Gea no va poder arribar. El meta del Manchester United va ser el millor de la selecció i això que va haver de ser canviat.





Una lesió després del gol, amb dues parades monumentals, van obligar el seleccionador a donar entrada a Kepa, però Espanya tampoc ho va notar. Robert Moreno va donar continuïtat al joc de banda, va ficar a Jesús Navas, i el dels Palaus es va afartar de treure centres que van comprometre a l'equip de Janne Andersson. Era qüestió de temps, o almenys, això desprenia el joc.





Passaven dos minuts del 90 'quan Fabían va introduir la pilota al cor de l'àrea i Rodrigo, que no havia estat titular per molèsties físiques, va poder ficar l'interior de la seva bota per deixar gelat al Friends Arena. El davanter 'che' va arrencar a córrer i la banqueta va esclatar d'alegria amb el gol, i en conseqüència, el bitllet a l'Eurocopa 2020.





Fins llavors, Espanya havia desaprofitat fins a tres ocasions molt clares de gol, les dues primers a botes de Thiago i Gerard Moreno. El del Bayern es va inflar d'pilota en un mà a mà i va acabar perdent la pilota i el del Vila-real, amb molt més criteri, va rematar amb el cap un exquisit centre de Carvajal, un altre dels que es va deixar fins a l'ànima.





Fabían també havia avisat des de la frontal, demostrant els seus galons i el seu pes en aquesta Espanya on comença a ser imprescindible. També li va passar a un Ceballos que ha crescut moltíssim sortint del Reial Madrid, però tot va quedar marcat amb aquest cop de cap de Berg que va lligar de mans a 'la Roja' durant uns instants.





De Gea, que havia tret una mà providencial en la primera meitat, no va poder arribar a aquest pilota impossible que va enfonsar la moral de la selecció. No obstant això, el canvi de registre va ser brutal i els canvis del míster van donar a la tecla. L'anar i venir constant només tenia un protagonista, una Espanya que volia deixar vista per a sentència la seva presència a l'Eurocopa.





El combinat de Robert Moreno, que no coneix la derrota en vuit partits de classificació, va poder allargar la seva ratxa de partits consecutius marcant (38) i va evitar sumar la seva primera derrota a més de cinc anys. A més, sent l'ogre suec aquell equip que va qüestionar a l'Espanya de Luis Aragonés abans de guanyar l'Euro de 2008.





Però res d'això va passar, Espanya va treure l'orgull i va donar llustre a una fase pràcticament impecable que li fica amb tot el dret entre les millors nacions del Vell Continent. El millor de tot per a la selecció és que en el pròxim aturada tot estarà escrit. Espanya i bitllet per a la Euro són sinònims des de fa 27 anys. Molt han canviat les coses des de llavors.