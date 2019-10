Tsunami Democràtic rectifica el seu primer comunicat i preveu seguir amb les mobilitzacions

Tsunami Democràtic ha rectificat el seu primer comunicat d'aquest dimecres i ha anunciat que és possible que organitzi noves actuacions abans del 26 d'octubre. Malgrat això, volen donar protagonisme a les iniciatives que estan en marxa com ara les 'Marxes per la Llibertat' i la convocatòria aquest divendres d'una vaga general.









Malgrat condemnar la "brutalitat policial" d'aquests dies, per la qual demanen assumir responsabilitats polítiques, criden a impedir l'acció violenta.





"Sempre cal impedir, en qualsevol acció, que algú pugui promoure la violència o transformar l'acció en actes violents. Tsunami només impulsa accions en el marc estricte de la disciplina no violenta", reivindiquen.





Segons aquesta iniciativa, la no violència és l'estratègia fonamental del moviment i l'eina més potent que tenen per a evidenciar la "demofòbia de l'Estat, que fins ara només ha utilitzat la força, la violència i la repressió" per a abordar un conflicte polític.





Segons Tsunami Democràtic, els catalans han pres de nou la iniciativa i han avisat que el que han començat no té marxa enrere: "I no es pararà fins que l'Estat espanyol reconegui que ha d'afrontar el problema polític que planteja la ciutadania de Catalunya a través del diàleg i de l'exercici democràtic".