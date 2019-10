​L'autonomia personal, un dret real i efectiu

La pròxima setmana, els dies 21 i 22 Barcelona acollirà el I Congrés sobre el Dret a l'Autonomia Persona, Discapacitat Física i Orgànica, Envelliment i Cronicitat, un esdeveniment d'àmbit estatal que reunirà prop de 500 persones entre assistents, experts i expertes, professionals, responsables de totes les administracions, d'universitats i empreses, a més d'una nodrida representació del sector de la discapacitat de tot l'Estat.





No és la primera vegada que des del sector abordem l'autonomia personal, no obstant això, sí que és el primer cop que es fa des d'una perspectiva integral i inclusiva, disseccionant cadascun dels àmbits en els quals hem de treballar per aconseguir que el dret a l'autonomia personal sigui un dret real i efectiu.





És a dir, perquè tothom pugui exercir la seva autonomia personal, prendre les seves pròpies decisions i que aquestes siguin respectades en tant que: "L’autonomia personal és un dret irrenunciable que garanteix la igualtat d’oportunitats a totes les persones, i les administracions tenen el deure de salvaguardar-lo", tal com diu el punt 1 del nostre Decàleg de l'Autonomia Personal.





Per dur a terme aquesta important tasca, comptarem amb 46 experts i expertes dirigits per Manuel Armayones, director de Desenvolupament de l'eHealth Center de la UOC que ha estat seleccionat per l'HIMSS Europe com un dels cinquanta líders europeus en l'àmbit de la salut i les noves tecnologies i, a més, la revista Forbes l'acaba d'anomenar com un dels millors influencers en salut del 2019.





A més, a la inauguració i a la cloenda comptarem amb dues conferències magistrals que impartiran el doctor Joan Clos exalcalde de Barcelona i exdirector d'ONU-Habitat i l'Amalia Gamio, membre del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU.





Tots plegats abordarem temes de gran interès com l'assistència personal, els drets laborals, la ciutat i la dona, la innovació en accessibilitat, la mobilitat urbana, la sexualitat, les dades col·lectives per a la transformació social, l'empoderament digital o les tecnologies per a l’autonomia personal. Com es desprèn d'aquesta breu enumeració, el ventall de temes que abordarem no pot ser més interessant i important per al col·lectiu de les persones amb discapacitat però també per al conjunt de la ciutadania.





En definitiva, seran dos dies de trobada amb els quals volem mirar d'una manera diferent el dret a l'autonomia personal al llarg del cicle de vida de la persona per eliminar estereotips estigmatitzants i aconseguir que la dignitat de la persona estigui per sobre de qualsevol circumstància.





Estic segura que tots plegats serem capaços de posar la intel·ligència social al servei del dret que tenen totes les persones a viure la seva vida conforme a la seva voluntat, és a dir, a l'autonomia personal.