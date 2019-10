Un home va mantenir a cinc joves tancats durant 9 anys esperant la fi del món

Un home de 58 anys va ser detingut a Holanda acusat d'haver tancat a cinc joves en un soterrani durant nou anys.





Els nois estaven convençuts que eren els últims éssers humans vius sobre la faç de la terra.





En un primer moment es va especular que podria tractar-se del pare, però la policia va assegurar després que no hi ha cap connexió familiar. Els joves estaven tancats en una granja prop del llogaret de Ruinerworld a Drenthe i vivien en complet aïllament, suposadament esperant la fi del món.





El grup va ser descobert després que un dels joves, que ara té 25 anys, abandonés la casa -amb aspecte deixat i despeinado- i visités un bar en un poble proper, on va beure cinc cerveses i va començar a parlar amb altres persones, escriu 'The Guardian' .

















"Semblava confós (...) Va començar a parlar. Va dir que havia fugit i que necessitava ajuda, i que mai havia anat a l'escola. Vam trucar a la policia", va dir l'amo del bar Chris Westerbeek en una entrevista amb 'RTV Drenthe' .





Segons aquest mitjà, el grup de joves es va mantenir amb vida gràcies a les verdures d'un hort ia la llet d'una cabra.





Els joves, que ara tenen entre 18 i 25 anys, no tenien idea de l'existència d'altres persones al món. La 'BBC' afegeix que no està clar si els nois van ser retinguts a la casa contra la seva voluntat i que l'home gran, que va ser arrestat, va patir un atac de cor i des de llavors vivia postrat al llit.





Segons alguns informes de la premsa holandesa, l'home va ser identificat com un austríac anomenat Josef B., sense feina permanent, que només hauria fet algun treball manual a la regió.





El mateix canal de televisió afegeix que la policia va trobar unes escales amagades al saló que conduïen al soterrani on es trobaven els joves.





"Encara tenim moltes preguntes sense resposta", va dir la policia. Quan van accedir a la casa, l'home no va cooperar; de fet, no ho ha fet fins ara. La granja, que va ser llogada, pertanyia, segons la premsa holandesa, a Klaas Rooze, president del partit VVD al districte De Wolden.





Roger de Groot, l'alcalde de la localitat, assegura que l'home no és el pare dels joves, alguns dels quals no estaven registrats.





"L'esposa de Klaas Rooze, Alida Rooze, al nom està registrada la granja, va dir:" No tenim paraules per explicar com va passar una cosa així a casa nostra.





"No sabíem res. Vam llogar aquesta propietat a una persona durant diversos anys, però ara llegim als diaris que aparentment hi havia un home amb nens. No tenim ni idea de qui és", afegeix.