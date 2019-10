Estudiants concentrats a plaça Espanya tallen la Gran Via i marxen per Paral·lel

Un grup d'estudiants que es manifestaven a la plaça Espanya de Barcelona s'ha desplaçat a la Gran Via per tallar el trànsit d'aquesta artèria d'entrada a Barcelona, i un altre més nombrós ha iniciat una marxa per l'avinguda Paral·lel.





Uns 50 estudiants han tallat el trànsit d'entrada a l'altura del carrer Mèxic, mentre que un altre grup més nombrós segueix a la plaça Espanya, que continua tallada al trànsit.





L'altre grup, de més d'un centenar d'estudiants, ha iniciat passades les 15 hores una marxa per l'avinguda Paral·lel amb consignes com 'Llibertat, preses polítiques' i 'Els carrers seran sempre nostres'.









CÀRREGUES A LA UAB





Els Mossos d'Esquadra han carregat amb les porres aquest dimarts contra estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant la primera jornada de vaga estudiantil.





Els Mossos han explicat que uns 200 estudiants han intentat accedir a l'AP-7 per tallar-la, i els agents han impedit que ho fessin.





Els manifestants han creuat contenidors a l'Eix Nord del campus universitari i han llançat objectes als agents antiavalots, que han carregat contra els estudiants.