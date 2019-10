Segona nit de foc i destrucció a Barcelona

Els CDR han encès fogueres i han cremat contenidors i vehicles en el passeig de Sant Joan i al carrer Roger de Flor de Barcelona, després que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional carreguessin per a dispersar-los de la zona de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.





Les fogueres també estan en vies com Consell de Cent, plaça Tetuan i Diputació, i alguns carrers estan tallats.





Els cotxes han cremat prop d'una gasolinera en la confluència de Roger de Flor amb Diputació, des d'on els Bombers de Barcelona han pogut agafar aigua d'una mànega per a sufocar les flames.









Els manifestants protagonitzen altercats en la zona, on han tirat al sòl motocicletes i jardineres; han creuat contenidors al carrer, i s'han produït carreres per a fugir dels agents antidisturbis.





La concentració dels CDR ha convocat en la zona de Gran Via amb el carrer Marina unes 22.000 persones, i uns grups més reduïts s'han dirigit cap a la Conselleria d'Interior, en el passeig de Sant Joan, i han tractat de superar el cordó de seguretat movent les tanques i han tirat pedres i petards.





Els Mossos han sortit del cordó i han carregat amb les porres contra els manifestants per a dispersar-los i han usat les llançadores de foam, a més de que també s'han llançat salves.





En el seu compte de Twitter, els Mossos han explicat que els grups estan fent barricades en diferents carrers de Barcelona i demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona.





També s'ha arribat a llençar pirotècnia contra l'helicòpter policial que sobrevolava la zona. Passades les onze de la nit, s'havien registrat onze ferits atesos pel SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) i s'havia detingut a un manifestant.





Els Mossos d'Esquadra han mobilitzat a desenes d'efectius entorn de la seu d'Interior, a més del camió equipat amb un canó d'aigua antidisturbis davant una manifestació convocada pels CDR.





El canó d'aigua dels Mossos d'Esquadra llança dolls a pressió per a dispersar els disturbis, aconsegueix una distància d'uns 60 metres i té capacitat per a 3.500 litres. El cos policial mai ha utilitzat el vehicle, que va ser comprat en 1994 i té 6,63 metres de llarg, per 3,1 d'alt i 2,4 d'ample

























CONSELLERIA D'INTERIOR BLINDADA





Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han creat a la tarda un perímetre de seguretat en la Conselleria d'Interior amb una doble línia de tanques. Els antidisturbis de la Brigada Mòbil (Brimo) han collocat tanques de doble altura a la cantonada entre el carrer Diputació i el Passeig Sant Joan.





En l'edifici de la Conselleria es troba al Centre de Coordinació (Cecor) on comandaments dels Mossos, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil dirigeixen els dispositius policials davant les manifestacions.









TALLS DE TRÀFIC





Els Mossos d'Esquadra han desallotjat a la tarda a un grup d'estudiants que tallaven la Ronda Litoral de Barcelona la tarda d'aquest dimecres a l'altura de l'avinguda Paral·lel, després que una manifestació s'hagi dirigit cap a la via, segons han compartit diversos usuaris en les xarxes socials.





La circulació s'ha trobat tallada en aquesta ronda (B10) en totes dues calçades, entre el quilòmetre 12 i 12,5 de la via, des de les 17 hores i s'ha reprès la circulació minuts abans de les 18.00 hores, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), encara que amb congestions.





Uns 200 estudiants s'han concentrat aquest dimecres sobre les 14 hores en la plaça Espanya de Barcelona i han tallat el trànsit en aquest punt en protestes contra la sentència condemnatòria del 1-O, i hores després han marxat pel Paral·lel i el Raval.









CÀRREGUES A LA UAB





Els Mossos d'Esquadra han carregat amb les porres aquest dimarts contra estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant la primera jornada de vaga estudiantil.





Els Mossos han explicat que uns 200 estudiants han intentat accedir a l'AP-7 per tallar-la, i els agents han impedit que ho fessin.





Els manifestants han creuat contenidors a l'Eix Nord del campus universitari i han llançat objectes als agents antiavalots, que han carregat contra els estudiants.