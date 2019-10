Messi: "És molt difícil no estar bé en la Lliga i competir per la 'Champions'"

El capità del FC Barcelona Leo Messi ha rebut aquest dimecres la sisena Bota d'Or de la seva carrera, que l'acredita com a màxim golejador a Europa del curs passat, i ha assenyalat que la Lliga de Campions és "especial", però que LaLiga Santander és molt important perquè, si no s'hi competeix bé, no es pot aspirar a guanyar la 'Champions'.





"La 'Champions' és especial i cada any la volem guanyar, però som conscients que la Lliga és el més important. Et porta a estar bé després en 'Champions' i en la Copa. És molt difícil no estar bé en la lliga i competir per la 'Champions' quan toca jugar-la. Mai ens oblidem de la Lliga i la Copa perquè som en el Barcelona i sempre aspirem a tot", va comentar Messi.





L'argentí va fer aquestes declaracions després de rebre la sisena Bota d'Or, que va voler compartir amb els seus companys de vestuari. "Luis i Jordi són dos grans culpables que jo pugui rebre un any més aquest premi. Sense el meu equip i els meus companys no podria aconseguir ni tan sols una Bota, això és part de tots i és un reconeixement per a tot el vestuari. Gràcies i fins la propera", va augurar.









Els fills grans de Leo Messi, Thiago i Mateo, van ser els encarregats de lliurar-li la Bota d'Or en una cerimònia que va tenir lloc a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, a la capital catalana, i en la qual es va fer un repàs a les anteriors cinc botes conquistades per l'astre argentí, que es va sotmetre a diverses preguntes de nens i nenes, com ara si era un 'manetes' a casa o si dormia bé.





Una gala que va comptar amb una petita actuació a càrrec del Cirque du Soleil, que representa a Barcelona l'espectacle 'Messi 10' inspirat en el jugador culé, i amb una alta càrrega emotiva per acompanyar Leo i les seves sis Botes d'Or, un nombre 'màgic' també relacionat amb el jugador, tal com es va assegurar de corroborar el director del diari Marca, Juan Ignacio Gallardo, en la seva glossa del '10'.





Messi es fa amb aquesta Bota d'Or, la sisena de la seva carrera, i és qui més Botes d'Or ha guanyat, gràcies als 36 gols anotats en LaLiga Santander 2018-19 en 34 partits. Amb una mitjana d'1,05 gols per trobada, va sumar 72 punts i va liderar la taula de màxims golejadors de les lligues europees.





L'argentí va superar el francès Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, que amb 33 gols en 29 partits en la Lliga 1 va sumar 66 punts, i l'italià Fabio Quagliarella (Sampdoria), que es va quedar en 52 punts amb els seus 26 punts en 37 duels de la Sèrie A.





Aquesta Bota d'Or se suma a les assolides per Messi els anys 2018 (34 gols), 2017 (37), 2013 (46), 2012 (50) i 2010 (34). El jugador blaugrana lidera el palmarès de la Bota d'Or i supera Cristiano Ronaldo, que en suma quatre, i a una llista de jugadors com ara el seu company arça Luis Suárez, amb dos.





Precisament, Luis Suárez va ser un dels jugadors blaugranes que van acompanyar el seu capità en aquest acte, com Jordi Alba. El president del club, Josep Maria Bartomeu, va encapçalar la delegació amb la presència també del CEO de club, Òscar Grau, o del secretari tècnic, Éric Abidal.





La Bota d'Or, trofeu anual que guardona el màxim golejador de la lliga europea, el lliura l'associació de mitjans esportius European Sports Mitjana --representada a Espanya per Marca--.