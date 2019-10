Fundació Iberdrola destinarà 1,5 milions d'euros el 2020 a 33 projectes d'entitats socials

Fundació Iberdrola donarà suport amb 1,5 milions d'euros el 2020 a 33 projectes socials de 47 entitats de què es beneficiaran 85.000 persones, en el marc del seu Programa Social.

Els projectes seleccionats es dirigeixen a grups en risc d'exclusió i en particular, la infància, les persones amb discapacitat i pacients de malalties greus.





En el marc del programa previst per al 2020 s'espera la creació d'uns 280 llocs de treball i la participació de 700 voluntaris. En total, des de la seva creació, el Programa Social d'Iberdrola ha destinat més de 9 milions d'euros a més de 350 iniciatives socials a Espanya que han beneficiat a 335.000 persones.





El 80 per cent dels recursos del Programa Social 2020 es destinaran a projectes finalistes seleccionats en la convocatòria i el 20 per cent restant a aliances amb altres entitats.









Els 33 projectes, uns d'abast nacional i altres autonòmic, es desenvolupen en una dotzena de comunitats autònomes: Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, País Basc, Extremadura, Galícia, La Rioja , Navarra i Regió de Múrcia).





El finançament màxim dels seus projectes és de fins a 40.000 euros que, en cap cas poden excedir el 50 per cent del total del pressupost del projecte.





El 42 per cent dels projectes de 2020 està destinat a evitar situacions de pobresa i exclusió, prioritzant la lluita contra la pobresa infantil; un 33 per cent aborda la millora de la qualitat de vida de les persones amb malalties greus, mentre que el 24 per cent restant atén l'educació inclusiva de col·lectius de persones amb discapacitat.





Entre les entitats sense ànim de lucre d'aquesta edició 2020 figuren algunes com l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), Fundación Menudos Corazones, Proyecto Hombre, Fundación Síndrome de Down, Fundación Tomillo, Asociación Ciudad Joven o Ayuda en Acción, entre d'altres.





Amb aquest Programa Social, Iberdrola busca contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per a 2030, amb els quals està compromesa la companyia, especialment amb el compliment dels objectius 1 (fi de la pobresa), 3 (salut i benestar), 4 (educació de qualitat), 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de les desigualtats) i 17 (aliances).