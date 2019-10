Ambaixades i diplomàtics espanyols s'han mobilitzat per defensar la legalitat espanyola i la independència judicial davant les crítiques que l'independentisme ha llançat internacionalment contra la sentència del Tribunal Suprem que condemna als líders del 'Procés'.





Entre d'altres, l'ambaixador d'Espanya a Irlanda, Ildefons Castro, ha escrit una carta al diari 'The Irish Times', un dels que ha publicat un article del conseller català d'Acció Exterior, Alfred Bosch per respondre al que qualifica d'"imprecisions i desinformació".





Castro recalca que cap dels condemnats ho ha estat "per les seves idees sinó per delictes tipificats en la llei", incloent l'aprovació de lleis que derogaven la Constitució a Catalunya, "privant als catalans dels seus drets", i la desobediència de sentències del Tribunal Constitucional.









L'ambaixador també defensa que la Constitució espanyola consagra la sobirania nacional i la integritat territorial i que això no és "una extravagància" del sistema espanyol, sinó quelcom que està en moltes Constitucions europees.





A més, subratlla que "no hi ha democràcia fora de la llei" i que la sentència posa fi a un judici que "ha estat un exemple de transparència, precisió i obertura". Amb ella, diu, "es confirma la derrota d'un moviment unilateral i il·legal que no ha aconseguit guanyar suport intern ni reconeixement internacional" i la via cap endavant només pot arribar "del diàleg dins del marc legal", en particular de la Constitució.





En el diari belga 'Le Soir', on també va publicar el seu article Bosch, escriu el diplomàtic Juan Claudio de Ramón un text titulat "Espanya: tota democràcia té dret a defensar-se" en què afirma que "el nacionalisme català ha entelat injustament la imatge i la reputació d'Espanya "i que el país és una" democràcia oberta i inclusiva, obligada a defensar-se de les exageracions i les mentides dels líders independentistes".





ESTÀ EN JOC LA DEMOCRÀCIA REPRESENTATIVA





Per la seva banda, l'ambaixador espanyol a l'Argentina, Javier Sandomingo, ha publicat a 'La Nación' un llarg article en què defensa que el que està en joc a Espanya no és només la unitat territorial, sinó "la pervivència" d'un sistema , la democràcia representativa, "que garanteixi la llibertat de tots i que impedeixi a una minoria, qualsevol minoria, imposar les seves aspiracions a la majoria".





Els independentistes, argumenta, "han ensopegat amb la fortalesa d'un Estat de Dret que no està disposat a deixar-se destruir i que ha reaccionat amb la força legítima de les seves lleis i les seves institucions".





Sandomingo diu que les institucions espanyoles "sempre han estat obertes al diàleg" però en el marc de la Constitució i les lleis, amb respecte a la diversitat dels ciutadans però també a la igualtat.





Fora de la Constitució i les lleis, diu, "no hi ha res de què parlar, entre altres coses perquè els que se situen aquí busquen imposar i no acordar", però "dins de la Constitució i de les lleis, tot és possible", com els espanyols, recalca, porten "quaranta anys demostrant".