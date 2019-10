Acnur i La Caixa redueix un 76% la mortalitat en camps de refugiats d'Etiòpia

Un projecte del Comitè espanyol d'ACNUR --l'Agència de l'ONU per als refugiats-- i la Fundació La Caixa ha aconseguit reduir un 76% la mortalitat infantil en camps de refugiats d'Etiòpia, i ha beneficiat 138.000 nens i les seves mares.





En un comunicat, la fundació bancària ha explicat que aquest dimecres les dues institucions han celebrat una conferència internacional a CaixaForum Barcelona amb l'objectiu d'abordar els principals reptes i estratègies en l'àrea de nutrició infantil i impulsar una acció conjunta, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació.





L'objectiu del projecte és el tractament i la prevenció de la desnutrició en menors de cinc anys, específicament amb una intervenció conjunta de diferents sectors (amb l'enfocament IYCF- Infant and Young Child Feeding), que ha tingut un impacte directe en la millora de la situació nutricional d'aquests nens amb descensos notables en els índexs de desnutrició severa aguda i global aguda, i que també ha beneficiat mares embarassades i lactants.





En 2018, gràcies a l'aplicació d'aquesta nova metodologia, es va aconseguir reduir la desnutrició global aguda en un 43,7% en els camps de Gambella i en un 43,9% en els de Melkadida, mentre que els índexs de desnutrició severa aguda han baixat en un 62,5% en Gambella i en un 50% en Melkadida.









També han comprovat un descens en les taxes d'anèmia global entre nens de sis a 59 mesos en els camps de la regió de Gambella, des d'un 62% a un 41,1% de mitjana, fet que suposa una millora del 33,7% .





Un dels majors èxits d'aquesta intervenció ha estat la reducció de la taxa de mortalitat infantil en un 76,3% en Gambella, passant d'un 0,8 a 2016-0,19 el 2018.





A Etiòpia, 14 camps de refugiats treballen ja amb les directrius d'aquest programa, i prop de 23.600 dones embarassades i lactants han rebut formació i tractament en 31 'espais amics dels nadons', 1.127 grups de suport a les mares, i el reforç de les xarxes de base comunitària per al control de la desnutrició.





Aquest projecte, que ha començat a Etiòpia i s'estendrà a altres països, és innovador des del punt de vista tecnològic amb l'ús d'un registre digital dels refugiats que millora la rapidesa en la distribució d'aliments entre les dones i nens --el 'Last Mile Mobile Solution' -, i per usar una tecnologia no invasiva per diagnosticar l'anèmia.