Pedro Sánchez: "la convivència i la tranquil·litat serà restaurada a Catalunya"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha fet una crida aquest dimecres a última hora de la tarda al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè condemni "sense excuses i sense pal·liatius" l'ús de la violència i deixi d'ocultar-se "després de cortines de foc".





En una declaració institucional pronunciada en Moncloa després de reunir-se amb els líders de Partit Popular, Ciutadans i Unides Podemos, el cap de l'Executiu ha assegurat que els ciutadans a Catalunya "tenen el dret a viure en pau" i això "és incompatible amb l'actitud dels grups violents".





"El legitimo dret de manifestació reconegut en la Constitució ha d'estar emparat, no obstant això no hi ha causes, no hi ha raons o ideals que justifiquin l'ús de la violència en una democràcia com l'espanyola. Per això, la primera obligació és garantir el dret a conviure", ha asseverat.





També ha avançat que el Govern espanyol "comença a saber exactament qui està darrere" de la plataforma Tsunami Democràtic d'aquesta plataforma, però ha refusat donar més detalls sobre aquest tema fins no comptar "amb tota la informació" que els permeti actuar contra aquesta plataforma.





Malgrat que se li ha preguntat expressament per això, ha evitat aclarir si el Govern central disposa d'informació que permeti vincular a Torra amb els grups que estan provocant actes violents a Catalunya.





Finalment, ha garantit que "els grups violents organitzats i, en general, els qui aspiren a fer fallida les lleis democràtiques no aconseguiran el seu propòsit". Malgrat les "imatges dramàtiques" que tothom està veient a Catalunya "la convivència i la tranquil·litat serà restaurada" i serà en part gràcies a la cooperació entre els diferents cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra inclosos, ha promès