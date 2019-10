Torra atribueix els disturbis a "grups d'infiltrats i provocadors"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit aquest dijous de matinada: "No es poden permetre aquests incidents que estem veient".





Ho ha dit en una declaració institucional en TV3 mentre en diverses ciutats de Catalunya s'estan produint disturbis en les protestes per la sentència del Tribunal Suprem contra els impulsors del 1-O, i després de tres nits d'altercats.





En els disturbis del dimarts la Conselleria d'Interior va comptabilitzar més de 200 ferits i 250 fogueres, que en la jornada de protestes d'aquest dimecres s'estan repetint.





TEXT ÍNTEGRE





"El moviment independentista no és ni ha estat violent. Sempre hem condemnat i condemnem la violència. No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país. Això s'ha de parar ara mateix. No hi ha cap raó ni cap justificació per a cremar cotxes ni per a cap altre acte vandàlic. La protesta ha de ser sempre pacífica i cívica. Com més massiva, millor, però sempre pacífica. És així com no perdem la raó. No podem permetre que grups d'infiltrats i de provocadors perjudiquin la imatge d'un moviment de milions de catalans que han sortit sempre al carrer de manera ferma però serena. No hem de caure en el parany que ens posen. No volem provocacions. No les tolerarem. No podem acceptar que pocs que no ens representen trenquin el camí que ha seguit des de fa molts anys l'independentisme. És normal i és bo que protestem per una sentència injusta i absolutament aberrant. Les 'Marxes per la llibertat' que han començat avui són un magnífic exemple d'això. I, sobretot, res ni ningú ens ha de fer perdre la capacitat d'avançar. No ho permetrem. El Primer d'Octubre derrotem a l'Estat sense destrossar res. L'independentisme construeix, no destrossa. No va contra ningú, va a favor de tots. Repeteixo: serenitat, determinació, civisme, no violència. Molt bona nit"