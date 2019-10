Satse titlla de "incongruente" la falta de fisioterapeutes en la sanitat pública

El sindicat d'Infermeria, SATSE, ha denunciat que a Espanya hi ha només un fisioterapeuta en el sistema sanitari públic per atendre a 2.000 persones majors de 65 anys, i consideren "totalment incongruent" que Espanya sigui el país d'Europa amb una major esperança de vida , "i que segueixi sense comptar amb una ràtio adequada de professionals de Fisioteràpia que promoguin un envelliment actiu i saludable".









Segons l'estudi 'Anàlisi de la situació dels infermers, infermeres, llevadores i fisioterapeutes en els centres sanitaris del país', realitzat per un grup d'experts, la sanitat pública del nostre país compta amb 5.000 professionals de Fisioteràpia, la qual cosa suposa una ràtio d'1 fisioterapeuta per a 10.000 persones. Tenint en compte que a Espanya hi ha nou milions de persones majors de 65 anys, i centrant-nos només en aquest col·lectiu, la ràtio és de 0,5 fisioterapeutes per 1.000 grans, o el que és el mateix, 1 per a 2.000 persones amb més de 65 anys.





D'altra banda, l'organització sindical recorda que els fisioterapeutes promouen, dins del seu exercici professional, activitats físiques saludables que comporten importants beneficis, tant a nivell físic, mental i emocional, propiciant d'aquesta manera que les persones grans tinguin una vida més activa, més segura i més participativa dins de la societat.





Per tant, el sindicat considera una necessitat sanitària i social que tots els serveis de salut augmentin les seves plantilles de fisioterapeutes, especialment, en els centres d'Atenció Primària, "on hi ha enormes llistes d'espera de pacients i ciutadans per ser atesos per aquests professionals". Apunta, sobre això, que, "com a mínim, hauria de assegurar-se la presència d'un professional a cada centre de salut".





Així mateix, incideix que l'atenció a la cronicitat i dependència és un dels principals reptes de futur a Espanya, donat l'augment progressiu de casos que s'estan produint i, per això, "insisteix en la importància de comptar amb més fisioterapeutes que puguin donar satisfactòria resposta a les necessitats existents dins el Sistema Nacional de Salut".