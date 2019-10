Trump va dir "ximple" a Erdogan pels atacs contra els kurds

Donald Trump no va caminar amb embuts a l'hora d'advertir Erdogan contra els atacs a Síria. En una carta enviada el passat 9 d'octubre, el primer dia dels atacs turcs contra la zona siriana controlada pels kurds, el president dels Estats Units li va deixar anar al dignatari turc: "No et facis el dur, no siguis ximple!".









La carta, que s'ha donat a conèixer ara, porta la capçalera oficial de la Casa Blanca i està signada de pròpia mà per Trump, pel que la seva veracitat està fora de dubtes. "Tu no vols ser responsable de massacrar a milers de persones i jo no vull ser responsable de la destrucció de l'economia turca- com podria fer", li recordava el president nord-americà al seu homòleg turc.





"No defraudis al món. Pots fer un bon tracte. El General Mazloum" -un cap de la guerrilla kurda a l'autoproclamada Rojava- "està disposat a negociar amb tu i està disposat a fer concessions que mai haurien fet abans. Adjunt confidencialment una còpia de la carta que m'ha enviat, que acabo de rebre".





La peculiar missiva diplomàtica de Trump no sembla que complís amb el seu objectiu, ja que Erdogan fa dies que atacant a la guerrilla kurda sense treva.