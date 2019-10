Paluzie (ANC) dona la culpa al Govern espanyol de la violència a Barcelona

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat aquest dijous sobre la violència registrada a Catalunya en les protestes després de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem (TS): "El Govern espanyol és el principal responsable d'aquesta violència".





"L'Estat i les seves institucions, el Govern central és el principal responsable d'aquesta violència perquè quin missatge han donat als joves de 20 anys en plena etapa de formació política empresonant durant dos anys preventivament i condemnant a nou anys de presó a dos dirigents de la societat civil com Jordi Cuixart i Jordi Sànchez", ha dit Paluzie en declaracions als mitjans durant la seva participació a la columna de Manresa (Barcelona) de les 'Marxes per la Llibertat'.





Ha defensat que tant Cuixart com Sànchez van protagonitzar mobilitzacions massives i pacífiques que van cridar a la calma i a la no violència, desconvocant i calmant les manifestacions en un moment de tensió com el 20 de setembre.





"Estem molt preocupats per la situació i pels ferits, alguns de gravetat", ha afegit Paluzie.





Així mateix, ha donat un missatge a la majoria independentista al Parlament, afirmant que l'1 d'octubre a Catalunya es va registrar "un exercici de no violència exemplar, amb resistència passiva a la violència policial de l'Estat".









CANALITZAR LES PROTESTES





Ha considerat que si allò va tenir èxit va ser perquè hi havia darrere un projecte polític que responia a un mandat de la ciutadania: "Aquesta ràbia i indignació que sentim fa més de dos anys, si no es canalitza políticament i no es recupera una unitat de projecte, i es defineix un horitzó, no es podrà canalitzar".





"Necessitem imperiosament que prioritzin aquesta unitat de projecte i que es deixin de disputes per les hegemonies electorals, i que posin sobre la taula un projecte polític estimulant", ha dit Paluzie.





Paluzie ha afegit: "No podem fer crides sol al carrer i que no vagin acompanyats d'un projecte polític", i ha dit Paluzie, que la seva participació en les 'Marxes per la Llibertat' és una crida també a la classe política perquè estigui a l'alçada i prioritzi la seva aposta per la independència.





Sobre la vaga general aquest divendres, ha cridat a tots els ciutadans a que no treballin i facin vaga, i que es participi en aquesta arribada de totes les columnes de les marxes a Barcelona, que culminarà amb una manifestació a la tarda