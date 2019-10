Milers d'estudiants es manifesten a Barcelona en resposta a la sentència

Milers d'estudiants es manifesten aquest dijous a Barcelona en resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) de condemna als líders independentistes, en el marc de la vaga estudiantil.





La manifestació ha partit passades les 12 hores de la plaça Universitat, amb una pancarta a la capçalera que diu 'Les estudiants ho aturem tot'.









Es coregen consignes com 'Llibertat preses polítiques', '1-O, ni oblit ni perdó', 'Els carrers seran sempre nostres', 'Premsa espanyola, manipuladora' i es realitzen esbroncades al pas de l'helicòpter de la Policia Nacional amb crits de 'Fora les forces d'ocupació'.





Al seu pas per la Prefectura Superior de Catalunya a Via Laietana, s'han viscut moments de tensió i alguns manifestants han llançat objectes com a ous i alguna ampolla de plàstic a la línia policial.