El Barça planta cara a Roures i donarà en obert tots els femenins que es juguin a casa

El Barça ha fet un pas decidit en defensa del futbol femení... i de passada li ha enviat un missatge a Mediapro. A través d'un comunicat difós aquest dijous, el club blaugrana ha lamentat l'abandonament mediàtic que aquesta classificació pateix malgrat el llançament de Primera Iberdrola, la nova lliga femenina organitzada per la RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) i que va arrancar el passat setembre amb 16 clubs.





El Barcelona celebra "l'eclosió del futbol femení", però recorda que encara queda molt camí per recórrer per posar al mateix nivell ambdues competicions, la masculina i la femenina. Per aquest motiu, el club anuncia que retransmetrà en obert tots els partits de Primera Iberdrola que es juguin a l'Estadi Johan Cruyff.





Amb aquest gest, l'entitat presidida per Bartomeu respon de forma contundent a la denúncia que Jaume Roures va interposar el passat 20 de setembre contra el club blaugrana. Segons Mediapro, el Barça no té dret a emetre els partits femenins, però el club sosté que el dret d'arena els ampara per difondre'ls.





A més, el FC Barcelona constata que els drets televisius del futbol femení encara estan molt llunt d'assolir la maduresa dels del mercat masculí, per la qual cosa no es poden tractar de la mateixa manera.







El Barça també ha informat que permetrà que els mitjans de comunicació s'acreditin i distribuirà gratuïtament reculls de les imatges del partit. Així mateix, en respecte del mencionat dret d'arena dels clubs visitants, no s'oposarà mai a la retransmissió que aquests clubs en puguin fer a través dels seus propis mitjans de difusió.





"Conscients que enfrontar-nos a equips més modestos els dona també a ells una visibilitat més gran", afirma el club, " també esperem que aquests clubs que visitem facin una bona difusió i retransmissió dels partits que juguem a casa seva", animant a la resta de membres de la lliga femenina a reproduir la seva iniciativa.





Així mateix, el Barça ha aprofitat el comunicat per lamentar "la manca de regulació o regulació precària en aspectes tan bàsics com els laborals de les futbolistes (...), el de les estructures tècniques del club, (...) el dels terrenys on es disputen els partits (...) o la fixació dels horaris dels partits".