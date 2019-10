Els metges catalans no nacionalistes alcen la veu contra la politització del Col·legi

El col·lectiu de metges catalans no nacionalistes ha alçat la veu contra la falta de neutralitat del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB). Amb previsió de la vaga independentista d'aquest divendres, sanitaris catalans han reclamat imparcialitat de l'òrgan col·legial que els representa.





En un manifest compartit del sindicat Simecat i del col·lectiu 'Grup Neutralitat', facultatius que no comparteixen la línia independentista defensada pel COMB han "apostat perquè les institucions assistencials, col·legials i acadèmiques, que ens representen i agrupen a nivell professional, evitin, en les formes i en el fons, els pronunciaments de caire ideològic que són aliens a la seva comesa fonamental".

Segons el Grup Neutralitat, cal que els representants col·lectius dels metges catalans "estiguin a l'altura de les circumstàncies i que es qüestionin si determinades actituds, comunicats i posicionaments fomenten la concòrdia o la discòrdia".









En declaracions a Catalunyapress, Ignacio García Forcadas, president de Simecat, ha recordat que el 2017 ja van denunciar que "el Col·legi no s'ha de posicionar políticament perquè està violentant l'opinió de molts col·legiats que no comparteixen aquestes posicions polítiques".





Així mateix, García Forcadas ha criticat que la vaga convocada per Intersindical i IAC divendres 18 és una "vaga política, no laboral", pel que ha cridat als afiliats de Simecat a que no la secundin.