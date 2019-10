Leticia Dolera fuig de l'"al·legat feminista" a 'Vida perfecta'

L'actriu i directora Leticia Dolera estrena aquest divendres a Movistar+ la sèrie 'Vida perfecta', una ficció que escriu, dirigeix i protagonitza, i en la qual comparteix els dubtes que les dones tenen sobre la família, la parella, el sexe, l'amor i la maternitat en plena crisi dels 30 als 40 anys, encara que sense un enfocament "moralista" i lluny d'un "al·legat feminista".









'Vida perfecta', el guió sigant per Dolera i Manuel Burque -que també actua en la sèrie- va ser guardonada al Festival de Cannes amb dos premis i també ha estat ben rebuda amb bones crítiques després de passar pel Festival de Sant Sebastià; però, a l'inici del seu rodatge, es va veure embolicada en una polèmica quan l'actriu Aina Clotet va denunciar que havia estat substituïda per quedar-se embarassada.





En aquest sentit, Dolera ha defensat aquest dijous en una entrevista d'Europa Press que aquell debat es va centrar al voltant de si ella era "feminista o no", cosa que considera "poc interessant" davant de temes com la "discriminació en el món laboral "i que, tal com ha ressaltat," en aquest rodatge no es va donar en cap cas".





En la seva producció, Dolera es converteix amb 'Vida perfecta' en una Lena Dunham espanyola, ja que no amaga que 'Girls' ha estat un "referent important" en el to i en els temes que aborda, com ara la sexualitat femenina, però també cita 'Transparent', per "posar en el centre del relat una història que normalment ocuparia els marges".





Lluny de parlar de feminisme, cosa sobre la qual ja va reflexionar en el seu llibre 'Mossegar la poma', a 'Vida perfecta' pretén "establir ponts d'empatia" amb tres dones, tot i que reconeix que "totes les històries són relats polítics" i que aquesta sèrie està "travessada per les seves experiències com una dona que ha despertat i que té consciència de gènere".





A més, segons ha destacat Manuel Burque, 'Vida perfecta' parla d'"una generació que hauria de tenir tot resolt però s'escolta més a si mateixa, és més conscient del que vol i del que li passa". "Anteriors generacions han tingut l'obligació de tenir una vida coberta, però a nosaltres ens han educat des dels somnis", ha apuntat.