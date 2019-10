Mor la ballarina cubana Alicia Alonso als 98 anys

La ballarina cubana Alicia Alonso ha mort aquest dijous 17 d'octubre als 98 anys d'edat, segons han informat al medi cubà 'Cubadebate' autoritats del Ballet Nacional de Cuba.









Alonso, 'prima ballerina assoluta' i directora general del Ballet Nacional de Cuba, va néixer a l'Havana, on va iniciar els seus estudis el 1931, a l'Escola de Ballet de la Societat Pro-Art Musical. Posteriorment, es va traslladar als Estats Units i va continuar la seva formació amb Enrico Zanfretta, Alexandra Fedorova i diversos professors eminents de la School of American Ballet.





La seva activitat professional va començar en 1938, a Broadway, en debutar en les comèdies musicals 'Great Lady' i 'Stars in your eyes'. Un any més tard, va ingressar a l''American Ballet Caravan', antecedent de l'actual 'New York City Ballet'. Es va incorporar al 'Ballet Theatre of New York' el 1940, any de la seva fundació.





El 1948 va fundar a l'Havana el Ballet Alicia Alonso, avui Ballet Nacional de Cuba. Entre els nombrosos reconeixements, destaca la Comanda de l'Ordre Isabel la Catòlica, que adjudica el Rei d'Espanya; la Medalla d'Or del Cercle de Belles Arts de Madrid; L'Ordre de les Arts i les Lletres de la República Francesa; el títol de Heroïna Nacional del Treball de la República de Cuba; el Premi Benois de la Dansa; el Premi Irene Lidova de Cannes per tota la seva carrera artística; l'Ordre José Martí de Cuba; i la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts atorgada pel govern espanyol. El 2017 va rebre el títol de Ambaixadora Mundial de la Dansa atorgat per la UNESCO.





A més, compta amb una Càtedra de Dansa amb el seu nom a la Universitat Complutense, de Madrid i la Fundació de la Dansa i l'Institut Superior de la Dansa Alicia Alonso, adscrit a la Universitat Rei Joan Carles.