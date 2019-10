Així afecta la vaga a Catalunya

La vaga d'aquest divendres 18 d'octubre a Catalunya afecta infraestructures i serveis públics de la comunitat. Juntament amb l'aturada, coincideix la confluència de les anomenades 'marxes per la llibertat' i una gran manifestació a les 17 hores al centre de Barcelona.





A primera hora, diferents manifestants han tallat la Ronda de Dalt, l'avinguda Diagonal i la Gran Via de Barcelona. Hi ha tallades una vintena de vies al conjunt de Catalunya, segons informa el Servei Català de Trànsit.





Un grup de manifestants ha tallat els trams de l'AP-7 a Vildemuls i Girona Nord, així com a La Jonquera, en tots dos sentits, on s'han llançat claus a les calçades que han provocat burxades en vehicles, mentre que el tram de l'AP-2 a L'Albi (Lleida) i Montblanc (Tarragona) s'ha tallat amb pneumàtics i matalassos cremant.









Les 'marxes per la llibertat' convocades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana arriben a la ciutat comtal a través de tres artèries per després reunir-se en a els Jardinets de Gràcia.





La columna Girona entra per la N-2 i es preveu que arribi a Glòries a les 13.45. Les de Vic i Berga vénen per la C-58 cap a Meridiana i paren a Sant Andreu Arenal sobre les 13 hores. Finalment, les columnes de Tarragona i Baix Llobregat arriben per Diagonal i estan sobre les 15 hores al Palau de Congressos.









Així mateix, a les 11 hores hi ha un Picnic per la República convocat a la Sagrada Família per l'entrada de Sardenya.





La manifestació que comença a les 17 hores als Jardinets de Gràcia circula pel passeig de Gràcia fins arribar a la Gran Via cap a les 21 hores.





TRANSPORT PÚBLIC





Els serveis mínims per a la xarxa d'autobús, metro, tramvia i Ferrocarrils de la Generalitat són del 50 per cent de 6.30 a 9.30 i de 17.00 a 20.00 hores, i la resta de la jornada són del 25 per cent.





Les mobilitzacions poden afectar sobretot la xarxa de busos a plaça Universtitat de 12 a 14.30 hores, a causa d'una concentració per la qual es poden veure alterades les línies D50, H12, H16, V13, V15, 7, 52, 54, 55, 59, 63, 67 i 120.





Les línies afectades per la manifestació de la tarda D50, H8, H10, H12, V15, V17, 6, 7, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 52,54,62 i 67.





Rodalies de Catalunya (rodalies i regionals) presta el 33% del servei en la jornada de vaga, mentre que circulen un 77 per cent dels trens de Llarga Distància i un 64% dels trens Avant.





L'estació de tren en Passeig de Gràcia tancarà a les 17 hores per la manifestació.









VOLS





Les aerolínies han cancel·lat un total de 55 vols en l'Aeroport de Barcelona. L'Aeroport del Prat té una operativa programada de 979 vols, dels quals 84 ja han estat operats i 55 s'han cancel·lat a les 10 hores.





D'aquests 55 vols, 36 són de Vueling -18 tenen origen en l'Aeroport de Barcelona i 18 tenen destinació en la instal·lació-, mentre que Ibèria ha cancel·lat 12 operacions entre Barcelona i Madrid per la convocatòria de vaga.





En l'Aeroport de Girona-Costa Brava, hi ha una operativa programada de 49 vols, dels quals ja s'han operat cinc i no s'han registrat cancel·lacions.





Finalment, en l'Aeroport de Reus (Tarragona) l'operativa programada és de 16 vols, i de moment no s'ha cancel·lat cap.





'PELS DRETS I LES LLIBERTATS'





La Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han cridat a participar en la vaga general d'aquest divendres a Catalunya sota el lema 'Pels drets i les llibertats, vaga general'.





La vaga està convocada en el marc de les eleccions generals del 10N i té com a acte central una manifestació que comença a les 17 hores als Jardinets de Gràcia fins a la confluència del Passeig de Gràcia amb Gran Via, on tindrà lloc un acte.





Els sindicats reclamen un salari mínim interprofessional de 1.200 euros per a Catalunya, el manteniment del poder adquisitiu dels salaris, la derogació de les últimes reformes laborals i lluitar contra les desigualtats en el lloc de treball.





També animen a participar a la vaga per lluitar demanar a la Generalitat un pla de rescat social que inclogui l'aplicació integral de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), la retirada del projecte de Llei de contractes de serveis a les persones, coneguda com ' Llei Aragonès ', i la recuperació de la dació en pagament.





La portaveu de la IAC, Assumpta Barbens, el sindicat inclou el sindicat majoritari de docents de la pública UstecStes, ha defensat que espera que la vaga tingui una forta incidència en l'educació, i ha remarcat que el personal docent ha demostrat una participació activa en les últimes aturades i confia que aquest "no sigui excepció".





La vaga, inicialment convocada per al divendres anterior i després ajornada per a aquest divendres, arriba quatre dies després de la publicació de la sentència de l'1-O.





ESTUDIANTS





Coincideix, a més, amb el tercer dia de la vaga del Sindicat d'Estudiants (SE) i amb el segon dia de la convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ambdues convocades per protestar contra la sentència.





En el tercer dia vaga estudiantil hi haurà una mobilització a les 12 hores a plaça Universitat de Barcelona i, a la tarda, els estudiants se sumaran a les manifestacions unitàries per la vaga.





Els estibadors del Port de Barcelona han decidit donar suport a la vaga i realitzaran una marxa a partir de les 9 hores des de la seva seu, a la Ronda del Port, fins a la plaça Sant Jaume.





Unes 150 persones tallen des de primera hora d'aquest divendres l'A-27, l'accés principal de camions al Port de Tarragona.





Unió de Pagesos ha cridat a participar en la vaga i ha convocat tractorades en protesta per la sentència, a més de mantenir tancades totes les seves oficines i suspendre les activitats programades per a aquest divendres.