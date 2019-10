El Barça-Madrid s'ajorna al 18 de desembre

El clàssic entre l'FC Barcelona i el Reial Madrid se celebrarà al Camp Nou el 18 de desembre.

MÉS INFORMACIÓ El 18 de desembre, la data més probable per celebrar el Clàssic





El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va decidir aquest dijous l'ajornament del Clàssic, que havia d'enfrontar al Camp Nou a FC Barcelona i Reial Madrid el 26 d'octubre, davant l'agitada situació que viu Catalunya, donant de termini fins dilluns 21 perquè tots dos clubs arribin a un acord per decidir i comunicar una nova data.





Competició esgrimeix que per causes excepcionals el partit no es pot jugar el dissabte 26 d'octubre a les 13.00 hores, data i hora previstes inicialment, però ha desestimat la permuta del Clàssic i rebutjat el jugar primer al Santiago Bernabéu, i la segona volta a Barcelona, com demanava inicialment Laliga.





Segons van avançar Iusport i Cope, Competició va decidir ajornar el partit de Lliga i, a falta d'un acord per a una nova data, ha convidat els clubs a que assoleixin aquest acord, dins de les possibilitats del calendari i abans de dilluns al matí. La jornada de dijous va ser llarga, sense portar encara de matinada el comunicat que s'havia anunciat per a la nit.





I també sense una data per al partit més important del futbol espanyol per falta d'acord, que apunta al mes de desembre. Sí va quedar clar una primera decisió de Competició, la que el xoc Barça-Madrid de la desena jornada de Laliga no es disputarà com estava programat el 26 d'octubre, ni tampoc es jugarà al Santiago Bernabéu.





Així ho havia demanat la patronal el dia anterior, sol·licitud recollida per la RFEF i posada en mans de Competició. No obstant això, tant Madrid com Barcelona es van mostrar en contra ja dimecres d'invertir el calendari i jugar l'anada a la capital. Tots dos van coincidir a evitar "alterar la competició".





El Govern, a través del Consell Superior d'Esports (CSD), ha instat que el partit no es jugués al mig de la tensió política i dels disturbis que estan esdevenint a Barcelona, des que dilluns es va conèixer la sentència del judici contra el Procés. Després de la resolució de Competició, el primer Clàssic de la temporada serà al desembre, on apareixen les dates més factibles per a un acord, entre 4, 7 o 18 de desembre. En cas de no existir acord entre Madrid i Barça serà Competició qui decideixi la data.





En l'interès de Laliga estaria jugar el dia set, per ser cap de setmana i tenir la repercussió mediàtica que acapara al mercat el partit entre Madrid i Barcelona. A més, el dia 18 es juga la Copa del Rei , encara que no estiguin implicats blancs ni blaugranes. D'altra banda, jugar el dia 7 comportaria moure el Barça-Mallorca i el Reial Madrid-Espanyol de la jornada 16.