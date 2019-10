Alt seguiment de la vaga entre els universitaris

El seguiment de la vaga a la Universitat de Barcelona (UB), l'Autònoma de Barcelona (UAB) i la Politècnica de Catalunya és pràcticament total per part dels estudiants i la tranquil·litat és la nota dominant en els campus.









La UB ha assegurat que hi ha "pràcticament un 100%" de seguiment a les facultats, igual que a la UPC amb gairebé un 100% -sent d'un 90% a les escoles amb menys seguiment-, i a la UAB han destacat la poca afluència d'estudiants.





La Pompeu Fabra (UPF) va anunciar que aquest divendres no hi ha activitat lectiva pròpia, la de Girona (UdG) va aprovar que fos dia no lectiu i la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona va decidir no obrir les instal·lacions per garantir la seguretat.





Milers d'estudiants s'han manifestat des de la plaça Universitat de Barcelona, en el marc de la vaga general, on se celebra també allí el piquet central de l'atur impulsat per Intersindical-CSC i la IAC.





Els estudiants han iniciat passades les 12 hores la marxa amb una pancarta que resa 'Per la república catalana', amb càntics a favor de la independència i en favor de la vaga general.





Es coregen consignes com 'Llibertat preses polítiques' i 'Els carrers seran sempre nostres' i es realitzen esbroncades al pas de l'helicòpter policial que sobrevola la zona.