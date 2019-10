Marlaska: Els grups violents que actuen a Barcelona estan molt organitzats

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmat aquest divendres que, tot i els avisos transmesos per algunes Ambaixades estrangeres a Espanya, "es pot visitar Barcelona amb tota normalitat", perquè "són només grups reduïts" els que estan provocant incidents "en moments i llocs concrets".





Marlaska ha reconegut que els fets violents d'aquests dies, que ha retratat com "protagonitzats per grups minoritaris però molt organitzats, amb un comandament i una estratègia evidents", estan provocant "un greu desemparament dels ciutadans, un greu dany a les institucions i un greu dany a la reputació internacional de Catalunya".

















En una compareixença al Palau de la Moncloa, ha recalcat que el Govern té "les previsions establertes" per actuar en qualsevol escenari, però confia que la situació no passi de ser "una qüestió d'ordre públic" i, a més, que es pugui resoldre en un termini breu "i torni la tranquil·litat plena als carrers de Barcelona".





Això sí, ha deixat que "tranquil·litat plena" és compatible amb que hi hagi "manifestacions i reunions, perquè això és un Estat de Dret", i que el que "no hi pot haver són actes violents.





En aquesta mateixa línia, ha incidit en separar aquests fets violents de la jornada de vaga convocada aquest divendres a Catalunya, recalcant que en un Estat de Dret, els drets de manifestació i vaga estan reconeguts i, en el cas d'Espanya, fins i tot reconeguts en la Constitució. També ho estan, ha afegit, els drets dels ciutadans que no secundin aquestes manifestacions o vagues i als que "l'Estat ha de protegir".