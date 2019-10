Els camioners perden fins a 25 milions d'euros al dia per la "situació de bloqueig" a Catalunya

Els transportistes de mercaderies per carretera estimen en fins a 25 milions d'euros les pèrdues que el sector registra cada dia per les protestes i la "situació de bloqueig" que es registra a Catalunya, segons assegura la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM).













"Si continua aquesta situació, moltes empreses del sector no podran assumir el cost que els suposen les protestes", adverteix la patronal del ram.





En un comunicat, CETM "lamenta" que el Govern "no hagi realitzat tots els esforços necessaris per a pal·liar la situació". Segons l'opinió del sector del transport, "no s'està garantint el dret al treball i la lliure circulació de mercaderies".





"Malgrat que no és la primera vegada que passa una cosa semblant, no s'han pres totes les mesures necessàries per evitar els talls de carreteres que els transportistes porten patint al llarg de la setmana", considera.





En aquest punt, els camioners recorden que el pas transfronterer de la Jonquera, a Girona, constitueix la principal sortida cap a Europa, una via que cada dia registra el trànsit d'uns 20.000 camions.





CETM remarca el paper del transport en l'economia, en indicar que "retards en els lliuraments o la inviabilitat per realitzar-perjudiquen a totes les empreses i al conjunt de la ciutadania".





La patronal assegura no qüestionar el dret a la protesta, "però sí la forma de realitzar". En la seva opinió, el "bloqueig indiscriminat que pateix Catalunya aquest divendres posa en perill la seguretat de vehicles i conductors".





Segons assegura, els talls de via que s'estan registrant "impedeixen arribar a temps a viatgers i transportistes, alterant les seves jornades".