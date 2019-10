Estudiants pacífics llancen ous, llaunes i un altre objectes a la Policia

La manifestació estudiantil independentista iniciada a plaça Universitat de Barcelona va estar detinguda en la seva major part prop de la Prefectura Superior de Policia, amb el llançament d'algun ou i ampolles de plàstic.





L'edifici va romandre en tot moment custodiat en els laterals per una línia policial formada per Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, que ha rebut l'impacte d'ous, ampolles de plàstic i llaunes buides.









Els pacífics estudiants han corejat consignes com 'Som gent de pau', 'No mereixeu la senyera que porteu', 'Som estudiants, no criminals', 'Aquest edifici serà una biblioteca', 'A por ellos' i ''Fora els forces d'ocupació', i esbronquen el pas de l'helicòpter policial.