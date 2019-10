Les 'marxes per la llibertat' col·lapsen el centre de Barcelona

Les columnes de la 'Marxa per la llibertat' procedents de Tarragona i Tàrrega (Lleida) han entrat a Barcelona per l'avinguda Diagonal.





Els manifestants han arribat a la capital passades les 14.00 hores, l'última de les cinc columnes a arribar, tot i que l'avituallament al Palau de Congressos estava previst per a les 15 hores.





La majoria dels participants han continuat marxant per la Diagonal cap al centre de Barcelona, on a les 17.00 confluiran totes les marxes i se celebrarà la manifestació per la vaga general convocada pels sindicats.









El riu de gent que avança per la Diagonal ocupa els set carrils centrals, i en alguns trams també els laterals, i des de la part posterior de la marxa no es pot albirar per on va la capçalera.





Altres dels manifestants han optat per fer un descans i menjar --la majoria d'ells entrepans-- a la vorera i les zones verdes que hi ha al voltant de la Diagonal.





Per refrescar-se, els organitzadors han instal·lat diverses carpes a la calçada de l'avinguda, davant de l'edifici del Racc, on ofereixen aigua i atenció als manifestants, que porten desenes de quilòmetres, alguns des de dimecres i altres que s'han afegit en els últims trams.





AMBIENT FESTIU





En un ambient festiu, molts dels participants porten estelades, cartells de 'Llibertat presos polítics' i van vestits amb les samarretes de l'ANC de les últimes Diades.





També han aprofitat els semàfors i els fanals per penjar estelades, pancartes amb fotografies dels presos sobiranistes i dels dirigents independentistes a l'estranger, amb el lema 'La nostra sentència, la independència' i un retrat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , entre d'altres.