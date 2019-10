Montserrat Soto, Premi Nacional de Fotografia: "La dona ha estat exclosa de la història de l'art"

Montserrat Soto ha rebut amb "sorpresa" i "alegria" el Premi Nacional de Fotografia 2019, que arriba després de "molts anys" de treball en un mitjà que no tothom pot fer servir com a mode de vida.





"La dona ha estat exclosa de la història de l'art", ha lamentat en declaracions l'artista, qui s'ha convertit en la segona dona que rep un premi nacional en el terreny artístic aquest any, després que Angels Ribé, també catalana, hagi estat recentment reconeguda amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques.





Soto (Barcelona, 1961) ha afirmat que durant la seva trajectòria no s'ha sentit "ofesa" per ser dona, tot i que reconeix que en ocasions li han dit que ella era una "excepció" per ser dona, cosa que creu que està "clar" quan un es fixa en les "estadístiques".









"De l'art viuen el 0,3 per cent dels artistes", ha assenyalat l'artista. Per això, aquest guardó, dotat amb 30.000 euros, no és només un reconeixement al seu treball, sinó també un ajut que li serveix "per acabar" els seus projectes actuals en un mitjà, l'art, del qual "costa molt" viure.





Soto va néixer a Barcelona però porta els últims anys vivint en un poble de Burgos. Segons ha indicat, està veient "en directe" els esdeveniments de Barcelona, que considera "molt greus". "És una pena que hi hagi violència, no és la manera de veure. Cal arribar a una solució segur", ha dit.





El jurat ha premiat Soto per la seva preocupació per l'ecologia i la memòria, dos aspectes que identifica en les seves dues línies de treball principals: la reflexió sobre l'art i l'acte creatiu, on entra la memòria, i el "paisatge a través del viatge", en el qual s'emmarca la dimensió ecològica.