L'ANC fa pinça amb Torra per imposar una altra DUI

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha demanat als partits polítics independentistes que "en el moment que calgui", defensin una declaració d'independència si no arriba l'amnistia per als independentistes condemnats ni l'exercici del dret d'autodeterminació.





D'aquesta forma, Paluzie recull el guant estès per Torra durant la seva compareixença parlamentària del passat dijous, en què el president va presentar per sorpresa, sense que ho conegués ni ERC ni una part del seu Govern, una iniciativa per practicar el dret d'autodeterminació abans que acabi la legislatura.









"Hem d'acabar el que vam començar l'1-O. Demanem als partits que el prioritzin", ha asseverat Paluzie en un acte davant els assistents a la manifestació d'aquest divendres per protestar contra la sentència, coincidint amb la vaga general.





Paluzie ha defensat que, amb les marxes, les accions com la de l'estació de Sants i l'Aeroport de Barcelona-El Prat, manifestacions i la vaga general avancen en allò en el que es van comprometre: "Respondre a aquesta ignominiosa sentència dempeus i no agenollats".





"Exactament igual que la nostra lluita per la independència: qui estigui cansat, que es pari, i un altre li prendrà el relleu. Però col·lectivament no ens podem detenir", ha dit sobre les marxes, que ha explicat que van partir d'una idea dels CDR de Girona.





Els assistents han xiulat i han cridat quan Paluzie ha citat als Mossos, a les institucions i, sobretot, al Govern central, mentre que han cridat proclames sobretot en favor de la unitat dels partits independentistes.





CUIXART I MAURI





El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que la mobilització contra la sentència del Tribunal Suprem ha "desbordat" Catalunya i ha sostingut que els empresonaments no pararan a la societat catalana.





Ha llegit una carta del president de l'entitat, Jordi Cuixart, que ha escrit des de presó, que ha reivindicat les mobilitzacions: "Ho estem tornant a fer, avui hem parat el país i no ens detindrem fins a guanyar la llibertat".





Cuixart ha assegurat que els empresonaments no impediran les aspiracions democràtiques del soberanisme i ha demanat no tenir por: "El que els molesta no és la lluita no violenta, ni la desobediència civil, els molesta la nostra simple existència".





"No hi ha suficients presons per a acabar amb tanta llibertat. Volen convertir a víctimes en botxins, ens voldrien dividits i frustrats, i nosaltres ens hem de mantenir units i no violents. Que ningú dubti mai més de la determinació del poble de Catalunya", ha subratllat.





Per això, ha cridat a continuar les mobilitzacions per a canviar les lleis injustes, ja que creu que la manera de garantir el dret a vaga és fent vaga i el de vot votant, i ha llançat un consigna per a la unitat de la població catalana: "El poble unit mai més serà oprimit".