La Fiscalia proposa multar els exconsellers Vila i Puig per no tornar 44 béns de Sixena

La Fiscalia ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció número 3 d'Osca multar els exconsellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya Santi Vila i Lluís Puig per no facilitar la devolució dels 44 béns artístics del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena (Osca) dipositats al Museu de Lleida, que la justícia va ordenar tornar a Aragó en 2015.





El trasllat de les peces va tenir un cost de 12.932 euros i es va dur a terme l'11 de desembre de 2017, i ara el ministeri fiscal ha proposat condemnar als dos exconsellers per un presumpte delicte de desobediència a 11 mesos de multa, amb una quota de 18 euros diaris, així com a la inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant dos anys i al pagament de les costes del judici.

Així mateix, el fiscal ha sol·licitat que Vila i Puig indemnitzin, conjunta i solidàriament, al Govern aragonès amb la mateixa quantitat que va haver de pagar aquesta Administració per a realitzar el trasllat de les obres artístiques.









En el seu escrit, el Ministeri Fiscal assenyala que Vila va ser conseller de Cultura de Catalunya des del 13 de gener de 2016 fins el 4 de juliol de 2017, quan va ser substituït per Lluís Puig.





Després d'una sentència del Jutjat de Primera Instància nombre un d'Osca, dictada el 8 d'abril de 2015, i dos actes acordats per la mateixa seu judicial el 2015 i 2016, Santi Vila va ordenar el 2016 traslladar Aragó els béns de Sixena dipositats al MNAC però el 18 d'abril de 2017 va dictar una Ordre per la qual no autoritzava "la disgregació" de les 44 obres que quedaven al Museu de Lleida, per la qual cosa no va autoritzar la seva sortida.





Posteriorment, el 7 de juliol de 2017, el Jutjat de Primera Instància nombre un de Osca va comunicar al nou conseller, Lluís Puig, que havia de tornar les 44 obres del museu lleidatà.





"Cap dels acusats va realitzar cap activitat tendent al trasllat de les esmentades obres, trasllat que va ser ordenat l'1 de desembre de 2017 per jutjat, requerint, si fos necessària, la intervenció de les forces i cossos de seguretat".





La Guàrdia Civil es va presentar el 11 de desembre a Lleida per garantir el trasllat de les peces. Ara, la Fiscalia sol·licita que el jutge condemni Vila i Puig per desobediència.