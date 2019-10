Iceta, davant els greus disturbis a Barcelona: "On és el president Torra?"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha preguntat per on hi ha el president del Govern, Quim Torra, i per què no es donen explicacions des de l'Executiu català sobre els disturbis d'aquest divendres, i ha conclòs que Torra "ha de dimitir" .





"Davant els greus incidents de caràcter violent que s'estan donant a la Via Laietana de Barcelona, el Govern no té res a dir?", ha qüestionat a través d'un apunt al seu compte de Twitter.





Per Iceta la sensació de desgovern de la Generalitat és evident i ha preguntat: "On és el president Torra? Ha renunciat a les seves responsabilitats? Tot això és inacceptable i ha de dimitir".