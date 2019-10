El PSOE culpa Rajoy dels greus disturbis a Catalunya

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha subratllat aquest divendres 19 d'octubre que els gravíssims incidents registrats a Catalunya en el marc de les protestes per la sentència contra els líders del 'procés' "és conseqüència d'una acció o omissió "del govern del PP encapçalat per Mariano Rajoy.





"El que avui ens toca a nosaltres gestionar són els efectes i conseqüències de la política del PP a Catalunya", ha subratllat durant un míting al centre cívic de La Alhóndiga de Getafe.





En la mateixa línia, el titular de Foment en funcions ha titllat a l'oposició d'"irresponsable" i ha denunciat "la propaganda" de PP, Ciutadans i Vox en aquest tema. "Un demana la llei de seguretat nacional i altres derivades; l'altre el 155, i els altres, que són amb els que governen a Madrid, l'estat d'excepció", ha censurat.





En aquest marc, ha demanat a l'oposició "lleialtat, responsabilitat i serenitat" perquè "no hi ha cap moment difícil que un pugui encarar amb ansietat" i ha subratllat que el Govern "no renuncia a res del que procura l'Estat de Dret" per respondre als incidents a Catalunya.





"Seguirem puntualment l'evolució dels esdeveniments per respondre davant d'ells", ha puntualitzat el secretari d'Organització del PSOE, que ha remarcat que estem en "un Estat de Dret forta, que funciona" com demostra la pròpia sentència.





En aquesta línia, ha remarcat que l'executiu afronta la situació amb "molta precaució" i ha lamentat l'actitud de les autoritats catalanes. "Veus aquests carrers amb aquesta violència i veus les actituds dels qui han de ser responsables, i no ho són, i veus a més que no hi ha interlocutor a Catalunya, no se sap qui lidera què, per posar fi a això, perquè no hi ha amb qui parlar", ha relatat.