Fins a 20 milions de multa als partits que recaptin informació política d'Internet per a la seva propaganda

Els partits no podran demanar opinions polítiques d'Internet per a la seva propaganda electoral pel fet que el Tribunal Constitucional (TC) estableix que aquestes són "dades personals sensibles la necessitat de protecció és superior a la d'altres dades personals".





Per aquest motiu, el maig passat va anul·lar per inconstitucional l'article de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) que permetia a les formacions recopilar dades sobre les opinions polítiques dels ciutadans en el marc de les seves activitats electorals.





De cara a la campanya de les eleccions generals del 10 de novembre, el lletrat i expert en protecció de dades Jorge García Herrero adverteix als partits polítics que concorren als comicis, en una entrevista a Europa Press, que en cas de incomplint s'enfronten a sancions que poden arribar als 20 milions d'euros.





El tribunal de garanties va atendre al recurs presentat pel Defensor del Poble el passat mes de març, quan instat per les queixes de diferents juristes, va sol·licitar l'anul·lació de l'article 58 bis 1 de la LOREG per entendre que vulnerava tant el dret a la llibertat ideològica com a la protecció de dades personals, la llibertat d'expressió i el dret de participació política.

La decisió no va arribar a temps, però, per a les campanyes electorals de les generals del passat 28 d'abril i les europees, autonòmiques i locals que es van celebrar el 26 de maig.





Sobre si hi ha un risc real que els partits polítics incompleixin la sentència del Constitucional i recopilin dades sobre opinions polítiques dels ciutadans a Internet durant aquesta campanya, García Herrero aclareix que "en realitat no necessiten fer-ho" i argumenta que "n'hi ha prou que contractin els serveis d'una plataforma com Facebook per aconseguir enviar missatges personalitzats als votants que més els interessi, com els indecisos ".





"Això ens portaria a preguntar-nos sobre si Facebook informa adequadament als seus usuaris de tot el que fa amb les seves dades, el que s'infereix i el que comparteix però tot això excedeix la pregunta", planteja l'advocat especialista en protecció de dades.





D'aquesta manera, García Herrero recorda a les formacions polítiques que "les dades fetes públiques segueixen estant protegits per la normativa". "Si a algun partit se li acudís (poso per cas) enviar missatges personalitzats o segmentats, haurà de subministrar als votants informació adequada que expliqui per què estan rebent un missatge en particular, qui és responsable del mateix i com poden exercir els seus drets en aquest àmbit ", subratlla.





En relació amb el dret a oposar-se a l'enviament de correu brossa electoral, Jorge García Herrero remarca que, "arribat el cas, és molt probable que resulti il·lusori". "Quan s'han donat, aquestes campanyes es concentren en els últims dies o hores de campanya. Per això, el partit habitualment podrà al·legar que no tenia marge de maniobra per gestionar l'exercici del dret", argumenta el lletrat, un dels impulsors de la 'Llista divendres', una pàgina web gratuïta similar a la 'Llista Robinson' en què els ciutadans poden inscriure de forma anònima i manifestar la seva oposició al 'spam' electoral dels partits polítics per correu electrònic i telèfon.





Aquesta iniciativa va ser llançada per Secuoya Group, un grup de professionals experts en privacitat i protecció de dades, arran de l'aprovació de l'article 58 bis.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG ), incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.





"NEGLIGÈNCIA I NYAP"





Per l'expert, l'article declarat inconstitucional va ser tan polèmic en el seu moment "pel poc treballat i afortunat del text". "No es va consultar a l'Agència de Protecció de Dades, i la bretxa oberta en el sistema amb tan poques línies era tremenda. Vistes les justificacions en mitjans dels seus artífexs i defensors, no estima la 'maldat' que es va veure en el referèndum per el Brexit, sinó aquesta negligència i nyap teòricament tan espanyoles ", manifesta.





Jorge García Herrero reconeix que va acollir la sentència del Constitucional "amb sorpresa per la seva rapidesa i alleujament per la seva contundència" i sosté que tant l'equip del Defensor del Poble, com el del tribunal de garanties "van fer un gran treball".