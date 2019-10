El Sindicat Unificat de Policia denuncia que la situació a Catalunya és "terrorisme"

L'onada de violència s'ha saldat amb set policies hospitalitzats i si bé cinc d'ells ja han estat donats d'alta, dos estan hospitalitzats.









Com informa 'Galiciapress' , les lesions de l'antiavalots de Vigo, que forma part de la Unitat d'Intervenció Policial de Vigo i que de moment està hospitalitzat, tal com apunten fonts del Sindicat Unificat de Policia, es van produir durant els disturbis de divendres després del llançament de boles d'acer per part d'un grup de radicals.





Boles d'acer llançades als policies





Un d'aquests projectils va impactar al casc del policia, arribant a trencar-lo. Amb la fractura de la protecció l'agent va perdre el coneixement, quedant desprotegit i havent de ser auxiliat pels seus companys.





Il·lustració del llançament de projectils





Ja en el centre hospitalari li van diagnosticar un politraumatisme cranial i un aixafament de columna dels que encara s'està recuperant. La seva situació, com assenyalen fonts del SUP, és "greu" i "seriosa".





Des del sindicat cataloguen aquests atacs de "terrorisme" i denuncia que l'escalada de violència a Catalunya ha arribat a una situació insostenible.