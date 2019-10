Torra s'eximeix de qualsevol responsabilitat després dels greus aldarulls a Catalunya

En la seva línia. Tot i els gravíssims disturbis viscuts en les últimes hores a Catalunya -i en particular a Barcelona-, el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha entonat el mea culpa. Pilotes fora i zero respostes.





El president ha urgit aquest dissabte 19 d'octubre al president del Govern, Pedro Sánchez, a fixar un dia i una hora "per" dialogar "sobre la situació de Catalunya.





Ho ha dit en la Generalitat durant una compareixença sense preguntes davant la premsa, després de reunir-se amb el vicepresident, Pere Aragonès, i els alcaldes de Girona, Tarragona i Lleida: Marta Madrenas, Pau Ricomà i Miquel Pueyo.





"La defensa dels drets i les llibertats s'han d'expressar com hem fet sempre: pacíficament", ha dit, i ha afegit que cap forma de violència els representa, a més d'agrair les mobilitzacions en contra de la sentència realitzades en ciutats de tot Espanya.





"Arribarem tant lluny com el poble de Catalunya vulgui arribar", ha destacat.





ARAGONÉS CÀRREGA CONTRA LA POLICIA NACIONAL





Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha carregat contra l'actuació de la Policia Nacional -que treballa en Cooordinación amb els Mossos d'Esquadra- instant el Govern central a que "faci que la seva policia actuï a Catalunya amb els criteris de qualsevol policia democràtica: congruència, oportunitat i proporcionalitat "





Aragonès ha assenyalat que "estem en una situació gravíssima. Han condemnat a 100 anys. És una sentència que no representa cap forma de justícia. Instem al Govern espanyol en funcions a que la seva policia actuï amb proporcionalitat a Catalunya".





(Notícia en ampliació)