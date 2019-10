Victòria contundent del Barça davant l'Eibar

Luis Suárez i Antonie Griezmann / FC BARCELONA





El FC Barcelona ha aconseguit aquest dissabte una contundent victòria davant l'Eibar a Ipurua (0-3) en la novena jornada de Laliga Santander, un resultat que permet als blaugranes, que van veure marcar a la 'MSG' al complet i que van saber desentranyar l'entramat armer, ficar pressió al Reial Madrid pel liderat.





En una setmana marcada per les protestes a Catalunya i pel consegüent ajornament del Clàssic, els d'Ernesto Valverde van saber romandre aliens al soroll i ascendeixen momentàniament a la primera plaça de la classificació (19), amb un punt d'avantatge sobre un Reial Madrid que juga aquest mateix dissabte a Son Moix.





La gran notícia per al conjunt català, a més de la segona victòria del curs a domicili i haver mantingut la porteria a zero per tercer partit consecutiu, ha estat comprovar que el trident Messi-Suárez-Griezmann ja s'entén a la perfecció; seus van ser els tres gols de la trobada, i només en el primer l'assistència no va arribar de la 'MSG'.





Les intencions del quadre blaugrana, que va superar amb solvència la pressió alta de la seva rival i que va sorprendre amb la titularitat de Samuel Umtiti cinc mesos després, van quedar clares des del xiulet inicial, en una acció en què Leo Messi li va guanyar l'esquena a la defensa armera però que va ser frustrada per fora de joc.