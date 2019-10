Márquez es corona a Japó, l'únic circuit que se li resistia

El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda), ja proclamat campió del món de MotoGP, ha aconseguit aquest dissabte al Gran Premi del Japó la pole a l'únic circuit que se li resistia, en una jornada en què els italians Lucca Marini (Kalex) i Niccolò Antonelli (Honda) es van assegurar sortir primers a moto2 i Moto3 respectivament, mentre que Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que va protagonitzar una 'salvada' brutal, cercarà apropar-se al títol de la cilindrada intermèdia des de la quarta plaça.





A la categoria regna, el de Cervera va completar el seu historial de poles en aconseguir-la en l'únic traçat que li faltava fins al moment, Motegi, tot això després de suportar l'embranzida de les Yamaha; els dos pilots del Petronas Yamaha SRT, l'italià Franco Morbidelli i el francès Fabio Quartararo, formaran també en primera fila, mentre que l'espanyol Maverick Viñales (Yamaha) començarà des del quart lloc.









A més, Aleix Espargaró (Aprilia) tancarà la tercera fila en ser novè. Per la seva banda, l'italià Valentino Rossi (Yamaha) comandarà una quarta línia que compartirà amb Àlex Rins (Suzuki) i amb Joan Mir (Suzuki).





Entre els qui no van poder passar la Q2, Pol Espargaró (KTM) sortirà quinzè, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ho farà dinovè i Tito Rabat (Ducati) últim, després que les seves molèsties a la mà li impedissin rodar a la FP4 i la Q1.





ÀLEX MÁRQUEZ FA LA 'SALVADA' DE LA TEMPORADA





A moto2, Lucca Marini (Kalex) va guanyar la partida als dos pilots del FlexBox HP 40 (Kalex), l'espanyol Augusto Fernández -segon del Mundial- i l'italià Lorenzo Baldassarri, i es va emportar la seva primera pole de la temporada, tot en una sessió marcada per les condicions mixtes i en la qual el líder, Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), va salvar un dia que podia haver acabat malament.





El de Cervera, que domina el campionat (224) amb 40 punts d'avantatge sobre Augusto Fernández, va salvar una caiguda pràcticament segura després d'un 'high-sided' quedant-se a un lateral de la moto i lliscant dempeus sobre la pista mullada durant diversos metres fins que finalment va parar la moto i va tornar a pujar-se en ella. La seva habilitat li va permetre assegurar-se la quarta posició de sortida.





Quant a la resta d'espanyols, Jorge Navarro (Speed Up), que va accedir a la Q2 després de passar per la Q1, començarà cinquè, Iker Lecuona (KTM) iniciarà des de la tretzena plaça, Jorge Martín (KTM) des de la catorzena i Xavi Vierge (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) des de la vintena.





CANET COMENÇARÀ VUITÈ; DALLA PORTA, SISÈ





Finalment, a moto3, l'espanyol Arón Canet (KTM), segon al campionat, haurà d'emprar-se a fons si vol retallar-li punts al líder, l'italià Lorenzo Dalla Porta (Honda); el valencià començarà vuitè, dues places per darrere del pilot transalpí.





La pole de la categoria petita va ser per Niccolò Antonelli (Honda), que va avançar a la Q2 des de la Q1 com l'espanyol Alonso López (Estrella Galicia 0,0), que segueix avançant i que aquest dissabte va signar un segon lloc de sortida. També va ser bona l'actuació del seu company d'equip, Sergio García Dols, cinquè.





A més, Marcos Ramírez (Honda) sortirà dotzè, just per davant d'Albert Arenas (KTM). Jaume Masià (KTM), que es va quedar a les portes de passar a la Q2, començarà divuitè, i Raúl Fernández (KTM), vintè sisè, tots dos beneficiats per una sanció del txec Filip Salac (KTM).